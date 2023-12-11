БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1119 відвідувачів онлайн
Новини Енергетика
1 560 3
Волинь (140) вугілля (1827) Держаудитслужба (73)

Ревізія виявила нестачу обладнання на складах "Волиньвугілля" на 13 мільйонів

Новини БізнесЦензор Енергетика

вугілля

Під час ревізії на складах та дільницях ДП "Волиньвугілля" аудитори виявили нестачу обладнання на загальну суму в понад 13 млн грн.

Про це повідомили у Державній аудиторській службі.

Також зазначається, що підприємство допустило нецільове використання бюджетних коштів. Зокрема, йдеться про 31,8 млн грн, передбачених на реструктуризацію вугільної галузі. Натомість підприємство спрямувало їх на виплату заробітної плати адміністративно-управлінському апарату.

Крім того, аудитори встановили, що зволікання зі стягненням із боржників дебіторської заборгованості в межах терміну позовної давності призвело до втрати підприємством доходів на суму 20,5 млн грн.

У висновках аудитори зазначають, що подібні фінансові порушення на підприємствах у вугільній галузі є серйозною проблемою, яка може призвести до кризового стану в енергозбереженні та мати довгострокові наслідки для економіки загалом.

Ревізія фінансово-господарської діяльності ДП "Волиньвугілля" охопила період з 1 січня 2020 року по 31 березня 2023 року.

Підприємство вже отримало вимогу щодо усунення виявлених порушень.

Як повідомлялося, чотирьох ексгендиректорів "Волиньвугілля" судитимуть за мільярдні збитки державі.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
миші з'їли
показати весь коментар
11.12.2023 14:34 Відповісти
да тут не просто мыши,железа на 13 лямов,это ведь переварить надо а для начала определить самое дорогое блюдо,уголь ведь не тронули😂😂😂
показати весь коментар
11.12.2023 14:58 Відповісти
Вороги поцупили. Або жидорептилоїди.
показати весь коментар
11.12.2023 15:01 Відповісти
 
 