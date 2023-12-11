На Одещині викрили канал нелегального продажу цигарок. Вилучили продукції на понад 100 міотйонів

Детективи Бюро економічної безпеки в Одеській області вилучили понад 6 тонн табаку для кальяну та близько 1 млн пачок сигарет відомих брендів без марок акцизного податку.

Як повідомляє пресслужба відомства, орієнтовна вартість вилученого становить майже 103 млн грн.

Правоохоронці встановили, що декілька осіб орендували складське приміщення на території промзони у місті Одеса. Детективи провели обшук та вилучили товар.

Зазначається, що зловмисники планували продавати сигарети оптовими партіями на території Одеської області та відправляти поштою до інших областей України.

Слідство триває. Встановлюється повне коло осіб причетних осіб до незаконної діяльності.