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Великі мережі АЗС знову знизили ціни на автогаз

Новини БізнесЦензор Транспорт

газ,автогаз

За вихідні, з 8 до 11 грудня, середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 32 копійки, до 34,94 гривні за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На автозаправних станціях Shell і консолідовіаної мережі "Привату" цей вид пального здешевшав на 76 копійок – у середньому до 35,45 грн/л і 35,33 грн/л відповідно.

На 1 гривню скинули ціну на автогаз Green Wave, Rodnik і Motto, на 50 копійок – Neftek, "Авантаж 7", Marshal і SOCAR.

Такі мережі як ОККО, VostokGaz, Luxwen і "Катрал" знили ціни на 0,1-1,7 грн.

Автор: Юлiя Недашківська
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підзаробили сучі виродки...в європі газ на заправках 29 грн....
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11.12.2023 14:10 Відповісти
Переживаю за них... Хоч би даром не почали заправляти...
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11.12.2023 14:24 Відповісти
https://auto.today.ua/ru/v-2024-godu-v-ukrayne-uvelychat-aktsyz-na-avtogaz-chto-budet-s-tsenamy/


Вон слуги урода , готовят новые сюрпризы для автмобилистов.
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11.12.2023 14:54 Відповісти
як зробити виборцям добре і не витратити на це кошти? спочатку підняти ціни на 6 гривен а потім "знизити" на 1,5 гривні. це лайфак чи ні?
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11.12.2023 15:15 Відповісти
 
 