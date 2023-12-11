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виш, ЗВО (72) Міносвіти (207) вища освіта (39) студенти (63)

Гранти замість держзамовлення: В уряді анонсували реформу у вищій освіті

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Міністерство освіти і науки ініціюватиме перерозподіл коштів, які держава виділяє на фінансування безкоштовного навчання у вищих навчальних закладах (ВНЗ).

Про це заступник міністра освіти та науки Михайло Вінницький розповів на організованій асоціацією IT Ukraine 10-й конференції Synergy, передає Інтерфакс-Україна.

"Одна з наших масштабних ініціатив, яка почне працювати, я сподіваюся з вересня з вступної компанії 2024 року: державні гранти на вищу освіту", – сказав Вінницький.

За його словами, замість фінансування повністю безкоштовного навчання для частини студентів держава виділятиме через "Дію" державні гранти, які компенсуватимуть частину вартості навчання на контрактній формі у вищому навчальному закладі (ВНЗ),

За його словами, оформити грант можна буде через програму "Дія". Його розмір розраховуватиметься залежно від результатів ЗНО чи національного мультипредметного тесту. Кошти гранту можна буде використовувати для оплати навчання на контрактній формі у вузі.

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На думку Вінницького, це допоможе розподілити державну допомогу для здобуття освіти серед більшої кількості студентів.

"У нас на сьогоднішній день така система: держава оплачує або 100% твого навчання чи нуль. Держава не має можливості збільшувати держзамовлення, оскільки сотні мільярдів коштів йдуть на оборону. Говорити про те, що ми зможемо збільшити держбюджет на освіту, на жаль, це нереалістично. Що можна зробити? Це трохи інакше перерозподілити "пиріг" державних коштів, які йдуть на освіту", – пояснив заступник міністра.

Він також припустив, що реалізація ініціативи дозволить залучити більше студентів на популярні спеціальності, на які є попит в Україні, зокрема програмну інженерію та комп'ютерні науки.

За його даними, у 2023 році на бакалаврські програми в Україні було зараховано 267 тис. студентів, порівняно із 226 тис. у 2022 році. При цьому на бюджетну форму освіти у 2023 році було зараховано 67 тис. студентів, решта вступили на контракт. Із 30,1 тис. осіб, які подали заяви на комп'ютерні науки, бюджетні місця отримали 3,7 тис. осіб.

Автор: Михайло Орлюк
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Ай молодці які) нічого не говоримо про безпосередньо якість вищої "освіти", сором'язливо замовчуємо, що наші дипломи варті не більше ніж опале пожовкле листя в інших країнах, абсолютно ігноруємо відсутність хоч якогось гарантування працевлаштування випускників вишів - зато їбать, гранти в "дії" замість держзамовлення. Оце так рехворми. Ай молодці які, трудяги, цифровізатори ви наші недороблені... господи, за що нашій країні це лайно в 2019 році обломилося?
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11.12.2023 14:12 Відповісти
А що, в країні де 73% розумово не повноцінних можливо було по іншому?
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11.12.2023 14:22 Відповісти
В усіх без винятку країнах більшість людей - дегенерати, тому що більшість людей дегенерати, нажаль. Чому саме у нас війна, розруха і так далі?
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11.12.2023 14:25 Відповісти
Тому що там відсутні ждуни російського чи якогось іншого миру...
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11.12.2023 14:31 Відповісти
З жахом спостерігаю за "навчанням" своєї дочки в КПІ. Дистанційна форма навчання це повна профанація ідеї вищої освіти. Так! Вона відмінниця і "вчиться" безкоштовно, але виникає просте питання - навіщо всі ці аудиторії та лабораторії які зараз простоюють, а студенти не можуть в принципі отримати практичні навички? "Дистанційка" це просто імітація освіти яка дозволяє розкрадати і так мізерний бюджет. Українських студентів повністю позбавляють навчального середовища і вони "вчаться" індивідуально не встаючи з ліжка... Ми вже давно найдурніша країна в Європі яка має найбільшу кількість громадян з вищою освітою яку в принципі в нашій системі застосувати неможливо. Ну от навіщо диплом лікаря "зеленій" Безуглій? Хіба що для галочки про "вищу освіту"...
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11.12.2023 14:17 Відповісти
Якщо по ДержЗамовленню ще була (теоретична) можливість направляти освіту у потрібний напрямок, стимулювати потрібний фах/спеціальності та хоч якось контролювати якість...
То по Грантам буде повне безладдя та вакханалія!
"Чому виділили Грант?" батьку Зеленського?
А тому, що "так забажалося!"
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11.12.2023 14:21 Відповісти
 
 