Гранти замість держзамовлення: В уряді анонсували реформу у вищій освіті

Міністерство освіти і науки ініціюватиме перерозподіл коштів, які держава виділяє на фінансування безкоштовного навчання у вищих навчальних закладах (ВНЗ).

Про це заступник міністра освіти та науки Михайло Вінницький розповів на організованій асоціацією IT Ukraine 10-й конференції Synergy, передає Інтерфакс-Україна.

"Одна з наших масштабних ініціатив, яка почне працювати, я сподіваюся з вересня з вступної компанії 2024 року: державні гранти на вищу освіту", – сказав Вінницький.

За його словами, замість фінансування повністю безкоштовного навчання для частини студентів держава виділятиме через "Дію" державні гранти, які компенсуватимуть частину вартості навчання на контрактній формі у вищому навчальному закладі (ВНЗ),

За його словами, оформити грант можна буде через програму "Дія". Його розмір розраховуватиметься залежно від результатів ЗНО чи національного мультипредметного тесту. Кошти гранту можна буде використовувати для оплати навчання на контрактній формі у вузі.

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На думку Вінницького, це допоможе розподілити державну допомогу для здобуття освіти серед більшої кількості студентів.

"У нас на сьогоднішній день така система: держава оплачує або 100% твого навчання чи нуль. Держава не має можливості збільшувати держзамовлення, оскільки сотні мільярдів коштів йдуть на оборону. Говорити про те, що ми зможемо збільшити держбюджет на освіту, на жаль, це нереалістично. Що можна зробити? Це трохи інакше перерозподілити "пиріг" державних коштів, які йдуть на освіту", – пояснив заступник міністра.

Він також припустив, що реалізація ініціативи дозволить залучити більше студентів на популярні спеціальності, на які є попит в Україні, зокрема програмну інженерію та комп'ютерні науки.

За його даними, у 2023 році на бакалаврські програми в Україні було зараховано 267 тис. студентів, порівняно із 226 тис. у 2022 році. При цьому на бюджетну форму освіти у 2023 році було зараховано 67 тис. студентів, решта вступили на контракт. Із 30,1 тис. осіб, які подали заяви на комп'ютерні науки, бюджетні місця отримали 3,7 тис. осіб.