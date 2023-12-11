Віце-прем’єр Кубраков показав понад 11,5 мільйона гривень доходів за перший рік великої війни
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Віце-прем’єр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков задекларував 12,12 млн грн доходів в електронній декларації про майно та доходи за 2021 рік та 11,55 млн грн доходів у декларації за 2022 рік.
За даними у реєстрі декларацій НАЗК, його заробітна плата у 2021 році становила всього 825,44 тис. грн, банківські відсотки – 299,61 млн грн, дивіденди – 818,16 млн грн, від відчуження рухомого майна – 312,72 млн грн, водночас дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав становив 9,86 мільйона гривень, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Його дружина за 2021 рік задекларувала 7740 грн доходів.
Кубраков також вказав у декларації за 2021 рік 1,74 млн грн та 39 євро на банківських рахунках, 102 тис. грн, $201,6 тис. та 70 тис. євро готівкою, 1,39 млн грн коштів, позичених третім особам, а також 4760 державних облігацій (номінальна вартість однієї – 1 тис. грн), а його дружина – 831 грн на банківських рахунках.
Він володів квартирою (55,6 кв. м) у Києві, користувався із сім'єю квартирою (76 кв. м) у Києві та орендував квартиру (290,2 кв. м) у Києві.
Крім того, у Кубракова є автомобіль BMW Х4 2007 р.в., дружина орендувала BMW Х7 2021 р.в.
У 2022 році заробітна плата міністра зросла до 1,06 млн грн, банківські відсотки принесли 587,66 млн грн, дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав становив 9,9 мільйона гривень.
У декларації за 2022 рік Кубраков вказав 12,66 млн грн на банківських рахунках, 12,4 тис. грн, $34,9 тис. та 70 тис. євро готівкою, 1,39 млн грн та $86,8 тис. коштів, позичених третім особам, його дружина – 143 ,7 тис. грн на банківських рахунках.
Як і попереднього року він володів квартирою (55,6 кв. м) у Києві, користувався із сім'єю квартирою (76 кв. м) у Києві та орендував квартиру (290,2 кв. м) у Києві.
Крім того, у Кубракова був автомобіль BMW Х4 2007 випуску, а його дружина орендувала BMW Х7 2021 випуску.
Як повідомлялося, у 2021 році Кубраков повідомив про продаж своєї частки в компанії, що спеціалізується на управлінні нерухомістю та комунальних послугах, своєму бізнес-партнеру Руслану Крамаренку.
Крамаренко – колишній заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) у липні 2010 – 2014 роках. Колишній заступник міністра та перший заступник міністра ЖКГ. Восени 2020 року балотувався до Київради за списком "Опозиційної платформи – За життя" ("ОПЗЖ"), але не пройшов.
Нагадаємо, з листопада 2019 року був головою "Укравтодору", у травні 2021 року він очолив Міністерство інфраструктури , а у грудні 2022 року став віце-прем'єром з питань відновлення.
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У декларації за 2022 рік Кубраков вказав 12,66 млн грн на банківських рахунках, фінансисти підкажіть, як отримати 587,66 млн грн, за 12,66 млн грн на банківських рахунках, де цей казковий банк?
Продивилася декларацію заступника керівника ОП Татарова.
Мільйонні статки. Три земельні ділянки, 8 квартир, 3 ще будується, тому без посади-ніяк.
Мєлочі-машини та місця-паркенги, навіть, не хочу час витрачати...
На хіба ми його утримуємо?!
СОУПАДЄНІЄ ілі гдє?