Віце-прем’єр Кубраков показав понад 11,5 мільйона гривень доходів за перший рік великої війни

Віце-прем’єр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков задекларував 12,12 млн грн доходів в електронній декларації про майно та доходи за 2021 рік та 11,55 млн грн доходів у декларації за 2022 рік.

За даними у реєстрі декларацій НАЗК, його заробітна плата у 2021 році становила всього 825,44 тис. грн, банківські відсотки – 299,61 млн грн, дивіденди – 818,16 млн грн, від відчуження рухомого майна – 312,72 млн грн, водночас дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав становив 9,86 мільйона гривень, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Його дружина за 2021 рік задекларувала 7740 грн доходів.

Кубраков також вказав у декларації за 2021 рік 1,74 млн грн та 39 євро на банківських рахунках, 102 тис. грн, $201,6 тис. та 70 тис. євро готівкою, 1,39 млн грн коштів, позичених третім особам, а також 4760 державних облігацій (номінальна вартість однієї – 1 тис. грн), а його дружина – 831 грн на банківських рахунках.

Він володів квартирою (55,6 кв. м) у Києві, користувався із сім'єю квартирою (76 кв. м) у Києві та орендував квартиру (290,2 кв. м) у Києві.

Крім того, у Кубракова є автомобіль BMW Х4 2007 р.в., дружина орендувала BMW Х7 2021 р.в.

У 2022 році заробітна плата міністра зросла до 1,06 млн грн, банківські відсотки принесли 587,66 млн грн, дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав становив 9,9 мільйона гривень.

У декларації за 2022 рік Кубраков вказав 12,66 млн грн на банківських рахунках, 12,4 тис. грн, $34,9 тис. та 70 тис. євро готівкою, 1,39 млн грн та $86,8 тис. коштів, позичених третім особам, його дружина – 143 ,7 тис. грн на банківських рахунках.

Як і попереднього року він володів квартирою (55,6 кв. м) у Києві, користувався із сім'єю квартирою (76 кв. м) у Києві та орендував квартиру (290,2 кв. м) у Києві.

Крім того, у Кубракова був автомобіль BMW Х4 2007 випуску, а його дружина орендувала BMW Х7 2021 випуску.

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Як повідомлялося, у 2021 році Кубраков повідомив про продаж своєї частки в компанії, що спеціалізується на управлінні нерухомістю та комунальних послугах, своєму бізнес-партнеру Руслану Крамаренку.

Крамаренко – колишній заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) у липні 2010 – 2014 роках. Колишній заступник міністра та перший заступник міністра ЖКГ. Восени 2020 року балотувався до Київради за списком "Опозиційної платформи – За життя" ("ОПЗЖ"), але не пройшов.

Нагадаємо, з листопада 2019 року був головою "Укравтодору", у травні 2021 року він очолив Міністерство інфраструктури , а у грудні 2022 року став віце-прем'єром з питань відновлення.