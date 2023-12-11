У Латвії розслідують можливе постачання мікросхем до РФ, арештовано двоє людей

Служба державної безпеки Латвії розпочала кримінальний процес проти представників зареєстрованого в країні підприємства за підозрою у постачанні до Росії електроніки для використання у військових цілях.

Провадження відкрили 28 листопада за статтею щодо порушення санкцій ЄС проти Росії, це пише Delfi.

Під час розслідування Служба держбезпеки Латвії отримала інформацію про те, що латвійська компанія поставила російському підприємству електронні компоненти, що використовуються у виробництві військових товарів , на суму у понад пів мільйона євро.

4 грудня СДБ провела обшуки на шістьох об’єктах у Ризі, пов’язаних з цією латвійською компанією. Під час обшуків вилучили документи та носії інформації.

Також правоохоронці затримали трьох пов’язаних з компанією осіб. Щодо двох застосували запобіжний захід у вигляді арешту.