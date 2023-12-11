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Новини Транспорт
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авто (3611) електромобіль (605)

Попит на електромобілі в Україні зріс майже втричі. П’ятірка найпопулярніших моделей

Новини БізнесЦензор Транспорт

електромобіль

Упродовж листопада український автопарк поповнили 4316 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 4% менше, ніж у жовтні, але майже втричі більше, ніж у листопаді минулого року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто –4239 штук (нових – 827, уживаних – 3412).

Із 77 комерційних електромобілів новими були лише 10 авто.

Серед нових електромобілів українці найчастіше купують Volkswagen ID.4 (297 одиниць), Toyota BZ4X (64), BYD Song (55), Honda eNS1 (50), Volkswagen ID.6 (48).

Серед вживаних електромобілів найпопулярнішою моделлю залишається Nissan Leaf – у листопаді її придбали 515 разів, на другому місці – Tesla Model 3 (385), на третьому – Volkswagen e-Golf (355), на четвертому – Tesla Model Y (284), замикає п'ятірку Audi E-Tron (201).

Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 33 тис. електромобілів, що у 2,8 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

До того ж, в реєстраціях BEV збільшилась частка нових машин – з 17% до 20%.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+3
на фронті хороша зарплатня у содат ЗСУ - зелені тут нідочого
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11.12.2023 12:56
+2
Ну звичайно! В простих українців же такі доходи, що вони без проблем можуть дозволити собі електрокар! Кого ви дурите? Світ? Чи українців? Чи для вас лице України - це ті, що в ВР і Каб.Міні? Ну ще в ОП.
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11.12.2023 12:53
+1
Твари обогащаются на войне,крысы зеленые
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11.12.2023 12:45
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Твари обогащаются на войне,крысы зеленые
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11.12.2023 12:45 Відповісти
на фронті хороша зарплатня у содат ЗСУ - зелені тут нідочого
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11.12.2023 12:56 Відповісти
заздрість погане почуття
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11.12.2023 14:59 Відповісти
Ну звичайно! В простих українців же такі доходи, що вони без проблем можуть дозволити собі електрокар! Кого ви дурите? Світ? Чи українців? Чи для вас лице України - це ті, що в ВР і Каб.Міні? Ну ще в ОП.
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11.12.2023 12:53 Відповісти
йди на фронт - і отримаєш від 5000 зелених за місяць
пару місяців - і у тебе єлектрокар
ще пару місяців - і мерседес
ще пару місяців - і батькові трактора та комбайна купиш
вбивстро кацапів - дуже прибуткова справа
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11.12.2023 12:58 Відповісти
Ви мабуть не в курсі який % захисників на передовій стають 200 або 300 за тей же місяць. Чи може ви про штабних щурів, які "воюють" в укриттях за кілька км від передка та отримують від 5000 зелених з орденами?
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11.12.2023 16:33 Відповісти
Серед нових електромобілів українці найчастіше купують Volkswagen ID.4 (297 одиниць), Toyota BZ4X (64), BYD Song (55), Honda eNS1 (50), Volkswagen ID.6 (48). Усі ці авто коштують менше 40 тис. баксів...
Серед вживаних електромобілів найпопулярнішою моделлю залишається Nissan Leaf - ці взагалі за 10-20 тис. баксів продають, бо він новим 30 тис. коштує.

Для ВР і Кабміну це надто ДЕШЕВО!
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11.12.2023 12:58 Відповісти
За це й воюємо(((
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11.12.2023 13:24 Відповісти
Ці дані є лише доказом того, що статистика це шльондра яку користують всі підряд. В минулому році, навіть ще у листопаді, людей купівля електрокарів хвилювало що найменьше.
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11.12.2023 13:24 Відповісти
Іде війна, країна в руїнах, де ви лядь берете гроші? Ми що вам багато допомагаємо?
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11.12.2023 13:28 Відповісти
Хто "ми"? Чим ти особисто допоміг?
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11.12.2023 15:00 Відповісти
 
 