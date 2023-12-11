Мінсоцполітики пропонує продовжити виплати на проживання окремим категоріям переселенців

Міністерство соціальної політики розробило проєкт постанови про продовження виплат на проживання окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"У зв'язку з тим, що частина внутрішньо переміщених осіб з 1 лютого не отримуватимуть зазначені виплати, Мінсоцполітики розробило проєкт постанови про продовження виплати допомоги тим ВПО, які отримували її до 1 серпня 2023 року та період виплат для яких завершується наприкінці січня 2024 року", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що не всі переселенці з моменту свого переміщення змогли інтегруватися у приймаючі громади, а сім'ї, в яких є діти, люди з інвалідністю і які проживають у зоні активних або можливих бойових дій, не мають можливості віддавати дітей до садочків і шкіл, що суттєво обмежує можливість працездатних членів сімей.

"Тому проєкт постанови пропонує продовжити виплати для внутрішньо переміщених осіб пенсійного віку та тих ВПО, які не мають можливості працевлашуватись через обʼєктивні обставини, одночасно поєднуючи це з наданням важливих соціальних послуг (передусім, послуг з догляду за дітьми, таких як "муніципальна няня"), а також стимулюючи працездатних членів таких родин шукати роботу, звертатись по грантові програми для започаткування власної справи, проходити перенавчання тощо", – пояснили у Мінсоцполітики.

Таким чином, механізм виплат буде пов'язаний з іншими механізмами підтримки родин, щоб допомогти їм знову встати на ноги після переміщення та інтегруватися до нових громад.

Крім того, цим актом пропонується суттєво переглянути можливості призначення допомоги малозабезпеченим, щоб ті сім'ї, які опинилися у ризику бідності, могли активніше нею користуватися.