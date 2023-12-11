В енергосистемі знову дефіцит, одразу три енергоблоки не вийшли вчасно з ремонту, – "Укренерго" (оновлено)

Станом на ранок 11 грудня в енергосистемі України спостерігається дефіцит електроенергії. Для підтримки балансу "Укренерго" знову залучає аварійну допомогу з Румунії та Польщі.

Як повідомила пресслужба компанії, дефіцит виник через недостатній обсяг генерації на тлі високого рівня споживанні в країні. Можливості електростанцій щодо збільшення виробництва електроенергії все ще обмежені.

В "Укренерго" уточнили, що сьогодні одразу три енергоблока не включились в роботу у визначений час через продовження терміну аварійного ремонту. На інших блоках ТЕС ремонтні роботи, а сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей через щільну хмарність по всій країні.

У компанії зафіксували, що вже зранку споживання перевищує прогнозний рівень на 2,2%. В окремих областях зростанню споживання сприяє і погіршення погодних умов: сильний вітер та ожеледиця.

"Для уникнення відключень та підтримки балансу в енергосистемі Диспетчерський центр "Укренерго" змушений з 7 грудня щодня залучати аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії сусідніх країн", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, 11 грудня аварійна допомога залучена з Румунії з 10:00 до 17:00 та з 11:00 до 14:00 з Польщі. Учора, 10 грудня, аварійну допомогу залучали з Румунії та Польщі з 14:00 до 18:00 сумарною величиною 1400 МВт-год.

Крім того, через бойові дії та з інших причин без світла залишається 420 населених пунктів.

Унаслідок ранкової ракетної атаки на Київ є пошкодження в електромережах, станом на ранок було знеструмлено понад 100 споживачів. Згодом у пресслужбі енергохолдингу ДТЕК повідомили, що йдеться про приватні будинки у Дарницькому районі столиці, їх енергопостачання вже відновили.

Також через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

Водночас учора через технічні пошкодження виведена з роботи високовольтна повітряна лінія 220 кВ. Тривають відновлювальні роботи, знеструмлення споживачів не було.

На ранок 11 грудня, через негоду знеструмлено 70 населених пунктів в Дніпропетровській, Кіровоградській та Тернопільській областях.