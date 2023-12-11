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Найбільша криптовалютна біржа у світі припиняє підтримку російського рубля

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binance

Найбільша криптовалютна біржа у світі Binance із 31 січня припинить підтримувати російський рубль при операціях P2P.

Про це повідомили у пресслужбі криптобіржі.

"Дотримуючись рішення про вихід з Росії та продажу бізнесу компанії CommEX, Binance P2P припинить підтримку російського Рубля (RUB)", – йдеться у повдіомленні. 

Зазначається, що це торкнеться таких торговельних пар рубля як тетер, біткоїн, First Digital, Binance Coin, ефір, Binance USD та пари рубль-рубль.

Операції припинять з 2:00 за київським часом 31 січня 2024 року. Після того вже не можна буде торгувати в режимі P2P, тобто проводити операції між користувачами.

Водночас Binance пропонує користувачам здійснювати P2P-торгівлю з російською валютою на платформі CommEX без будь-яких комісій. Для цього необхідно підключити свій акаунт на CommEX до облікового запису Binance і перевести активи.

Як повідомлялося, криптовалютна біржа Binance з 15 листопада припинила підтримувати фіатні депозити у російських рублях. Наприкінці вересня біржа оголосила, що остаточно йде з Росії та продає весь свій російський бізнес компанії CommEX.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що Мін'юст США проводить розслідування проти Binance. Американська влада запідозрила, що за її допомогою російські громадяни обходять санкції.

У свою чергу Binance наголошувала, що "дотримується правил глобальних санкцій", відмовляючи у доступі до платформи "людям, організаціям, юридичним особам та країнам, які були занесені міжнародною спільнотою до чорного списку".

У березні 2023 року криптобіржа заблокувала можливість росіянам здійснювати операції з доларами та євро через свій P2P-сервіс. Таке рішення було продиктовано ухваленням десятого пакету європейських санкцій проти Росії.

Автор: Юлiя Недашківська
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Так діють діряві санкції, створили аналог CommEX, перевели всі операції з рублями туди, Binance чисті кацапи і далі можуть проводити операції з криптою, але вже через CommEX...
А Binance усміхаючись наголошує, що "дотримується правил глобальних санкцій"
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11.12.2023 11:44 Відповісти
Все так але не так, нормальні люди на помийку CommEX не підуть, а значить москалі будуть купувати валюту самі у себе за китайський відсоток.

Валюти не нестане в них, але стане на багато меньше.

Взагалі що ви хочете від китайської біржі директор якої заарештований за відмивання брудних коштів визнав провину і сидить в американській тюрмі. Краще не мати з ними ніяких справ.
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11.12.2023 12:34 Відповісти
Нормальні люди не підуть на жодну криптовалютну біржу.
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11.12.2023 12:41 Відповісти
Скажи це волонтерам, коли на початку війни нацбанк обмежував операції з готівкою, і єдиний шлях щось привезти з закордону це була крипта
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11.12.2023 12:56 Відповісти
Волонтери (справжні) - нормальні люди в ненормальних обставинах. Тому їхні дії (використання кримінальних засобів) виправдані.
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11.12.2023 17:02 Відповісти
Профонація. Так страну терорист не знищити.
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11.12.2023 12:06 Відповісти
Тетер? Який ще тетер?
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11.12.2023 13:55 Відповісти
https://minfin.com.ua/ua/currency/crypto/tether/
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11.12.2023 16:22 Відповісти
Тетерів вишневий
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11.12.2023 16:23 Відповісти
 
 