Найбільша криптовалютна біржа у світі припиняє підтримку російського рубля

Найбільша криптовалютна біржа у світі Binance із 31 січня припинить підтримувати російський рубль при операціях P2P.

Про це повідомили у пресслужбі криптобіржі.

"Дотримуючись рішення про вихід з Росії та продажу бізнесу компанії CommEX, Binance P2P припинить підтримку російського Рубля (RUB)", – йдеться у повдіомленні.

Зазначається, що це торкнеться таких торговельних пар рубля як тетер, біткоїн, First Digital, Binance Coin, ефір, Binance USD та пари рубль-рубль.

Операції припинять з 2:00 за київським часом 31 січня 2024 року. Після того вже не можна буде торгувати в режимі P2P, тобто проводити операції між користувачами.

Водночас Binance пропонує користувачам здійснювати P2P-торгівлю з російською валютою на платформі CommEX без будь-яких комісій. Для цього необхідно підключити свій акаунт на CommEX до облікового запису Binance і перевести активи.

Як повідомлялося, криптовалютна біржа Binance з 15 листопада припинила підтримувати фіатні депозити у російських рублях. Наприкінці вересня біржа оголосила, що остаточно йде з Росії та продає весь свій російський бізнес компанії CommEX.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що Мін'юст США проводить розслідування проти Binance. Американська влада запідозрила, що за її допомогою російські громадяни обходять санкції.

У свою чергу Binance наголошувала, що "дотримується правил глобальних санкцій", відмовляючи у доступі до платформи "людям, організаціям, юридичним особам та країнам, які були занесені міжнародною спільнотою до чорного списку".

У березні 2023 року криптобіржа заблокувала можливість росіянам здійснювати операції з доларами та євро через свій P2P-сервіс. Таке рішення було продиктовано ухваленням десятого пакету європейських санкцій проти Росії.