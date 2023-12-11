Fitch підтвердило кредитний рейтинг України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті на рівні CC.

Про це повідомили у пресслужбі агентства, передає Інтерфакс-Україна.

"Підтвердження...відображає очікування Fitch подальшої реструктуризації комерційного боргу до закінчення дворічної перерви у виплатах з єврооблігацій 1 вересня 2024 року", – йдеться у заяві.

На думку аналітиків Fitch, якщо єдиної комплексної реструктуризації боргу з комерційними кредиторами не вдасться досягти, можливо через невизначеність, пов'язану з безпекою, буде зроблено проміжний крок у вигляді подальшого відтермінування платежів по єврооблігаціях, як це було зроблено в серпні 2022 року.

Крім того, агентство підтвердило РДЕ в національній валюті "CCC-", пояснивши більш високий рейтинг очікуваннями того, що внутрішній борг буде виключений із реструктуризації наступного року, частково тому, що лише 3% його належить нерезидентам порівняно з 45%, що належить Національному банку України.

Крім того, 40% належить українському банківському сектору, зокрема 20% – держбанкам, тому реструктуризація такого боргу може підірвати внутрішній борговий ринок та стабільність фінансового сектору.

"Тим не менш, рейтинг відображає все ще суттєвий кредитний ризик за боргом у національній валюті у довгостроковій перспективі, частково через невизначеність щодо джерел фінансування протягом потенційно тривалого періоду дуже високого бюджетного дефіциту", – наголошується в заяві.

Fitch очікує, що війна триватиме протягом 2024 року в її нинішніх широких параметрах. "На нашу думку, Україна все ще має деяку стратегічну військову перевагу, підкріплену твердою рішучістю та військовою підтримкою Заходу, але її контрнаступ поки що приніс обмежені результати, і в нашому центральному сценарії перевага недостатня для рішучого досягнення цілей", – йдеться в документі.

Агентство також вважає, що немає політично обґрунтованих поступок, які могли б призвести до припинення війни шляхом переговорів, що потенційно може призвести до дуже затяжного конфлікту.

"У більш довгостроковій перспективі ми очікуємо на деяку форму врегулювання, але вважаємо "заморожений конфлікт" більш ймовірним, ніж стійка мирна угода, принаймні на значний період", – зазначає Fitch.