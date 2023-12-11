Велика Британія та Норвегія започаткували морську коаліцію для підтримки України. Київ отримає два військові тральники

Велика Британія та Норвегія започаткували нову коаліцію морських сил для підтримки України для передачі кораблів та техніки Києву з метою посилення його здатності діяти на морі.

Як наголосили у британському уряді, у межах коаліції міністр оборони Британії Грант Шаппс 11 грудня підтвердить передачу двох мінних тральників Королівських ВМС для ВМС України, передає Європейська правда.

Зазначається, що нова коаліція надасть довгострокову підтримку Києву, зокрема навчання, обладнання та інфраструктуру для посилення безпеки в Чорному морі.

Поряд з цією новою ініціативою, вказує Міноборони, Шаппс має повідомити подальші деталі військової підтримки України з боку Великої Британії.

Відомство запевняє, що підтримка в межах морської коаліції буде довгостроковою та допоможе Києву трансформувати свої військово-морські сили, зробивши їх більш сумісними із західними союзниками та зміцнивши безпеку в Чорному морі.

"Ці мінні тральники нададуть Україні життєво важливі можливості, які допоможуть рятувати життя на морі та відкриють життєво важливі експортні шляхи, які були суттєво обмежені після того, як (президент РФ) Путін розпочав своє незаконне повномасштабне вторгнення", – заявив Шаппс.