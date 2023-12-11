БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
903 відвідувача онлайн
Новини Регуляторна політикаЕнергетика
1 119 5
тарифи (1108) електроенергія (2950) Укренерго (1370)

Нацкомісія підвищила тариф на передачу електроенергії у 2024 році

Новини БізнесЦензор Регуляторна політика Енергетика

облэнерго,электроэнергия,тариф

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила тариф НЕК "Укренерго" на послуги із передачі електроенергії з 1 січня 2024 року на 9% – до 528,57 грн/МВт-год.

Як повідомляє Укрінформ, витрати на покриття ПСО із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел у структурі тарифу на передачу у 2024 році передбачені на рівні 16,2 млн грн.

За розрахунками "Укренерго", тариф на послуги з передачі електричної енергії у 2024 році мав би становити 785,44 грн/МВт-год. За альтернативним розрахунком, який враховує припущення щодо динаміки змін ціноутворення на ринку, тариф має становити 709,84 грн/МВт-год або 619,84 грн/МВт-год.

У проєкті рішення НКРЕКП, схваленому 16 листопада для обговорення, передбачалося збільшення тарифу на передачу на 22,2% – до 592,89 грн/МВт-год.

Крім того, Нацкомісія збільшила тариф на диспетчерське управління з 1 січня 2024 року на 9,5% –до 104,57 грн/МВт-год.

Як відомо, у 2023 році регулятор передбачив підвищення тарифів на передачу та на диспетчерське управління у три етапи. Із 1 липня тариф на передачу становить 485,10 грн/МВт-год, тариф на диспетчеризацію – 95,54 грн/МВт-год.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всі, хто має тарифи, будуть їх підвищувати для нижніх, так дійде до самого низу, до простих людей, котрі мають тільки робочі руки, а от вони підвищити на них свій тариф вже не можуть! це заборонено законами держави! От і виходить, що держава це для експлуатації населення. Будуючи перший комунізм дійшли до первісного капіталізму, треба про це сказати відкрито, легше буде.
показати весь коментар
11.12.2023 10:35 Відповісти
Для простих людей (населення) тариф фіксований, постановою кабміну, і поки в цій країні будуть проводити вибори такий порядок речей не зміниться.
показати весь коментар
11.12.2023 13:31 Відповісти
Ахметці потрібно яхту добудувати... А ви там воюйте.
показати весь коментар
11.12.2023 10:47 Відповісти
Незабаром, пів року-рік буде +30% до платіжки (8% під шумок). Зебарани зомбоящик дорожче буде обходитись, ги-ги.
показати весь коментар
11.12.2023 11:21 Відповісти
Все правильно. Війна в країні - то для нас. А ахмєтка вже втратив купу підприємств, на щось же йому жити (яхти будувати) треба? Знаєте, яке важке і дороге життя в монако? А кокаїн, а шлюхи, а "мадам кліко"? Заплатять зебарани, нікуди не дінуться.
показати весь коментар
11.12.2023 14:28 Відповісти
 
 