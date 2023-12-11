Нацкомісія підвищила тариф на передачу електроенергії у 2024 році

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила тариф НЕК "Укренерго" на послуги із передачі електроенергії з 1 січня 2024 року на 9% – до 528,57 грн/МВт-год.

Як повідомляє Укрінформ, витрати на покриття ПСО із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел у структурі тарифу на передачу у 2024 році передбачені на рівні 16,2 млн грн.

За розрахунками "Укренерго", тариф на послуги з передачі електричної енергії у 2024 році мав би становити 785,44 грн/МВт-год. За альтернативним розрахунком, який враховує припущення щодо динаміки змін ціноутворення на ринку, тариф має становити 709,84 грн/МВт-год або 619,84 грн/МВт-год.

У проєкті рішення НКРЕКП, схваленому 16 листопада для обговорення, передбачалося збільшення тарифу на передачу на 22,2% – до 592,89 грн/МВт-год.

Крім того, Нацкомісія збільшила тариф на диспетчерське управління з 1 січня 2024 року на 9,5% –до 104,57 грн/МВт-год.

Як відомо, у 2023 році регулятор передбачив підвищення тарифів на передачу та на диспетчерське управління у три етапи. Із 1 липня тариф на передачу становить 485,10 грн/МВт-год, тариф на диспетчеризацію – 95,54 грн/МВт-год.