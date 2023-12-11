Cловацькі перевізники відновлять блокування кордону з Україною (оновлено)

Профспілка автодорожних перевізників Словаччини UNAS вирішила поновити блокування кордону з Україною з середини дня у понеділок.

Про це пише Aktuality, передає Європейська правда.

В UNAS вирішили поновити протест на КПП "Вишнє Нємецьке – Ужгород" з 15:00 11 грудня "до подальших повідомлень".

Блокувати збираються в’їзд вантажного транспорту на територію Словаччини, тоді як пасажирський рух обіцяють не обмежувати.

Ключовою вимогою блокувальників, як і у польських протестах перевізників, є відновлення дозвільного режиму для українських перевізників.

У Державній митній службі України підтвердили, що сьогодні вранці словацька сторона повідомила посадових осіб Закарпатської митниці про блокування руху з боку України. Що стосується в’їзду на митну територію України, то протестувальники поки не перешкоджатимуть руху великогабаритного транспорту зі Словаччини.

Як повідомлялося, 11 грудня угорські перевізники планують розпочати демонстрацію на кордоні з Україною, але прикордонники зазначили, що не очікують блокування кордону.

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин". Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили пункт пропуску "Медика – Шегині".

Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планувалася терміном на два місяці – до кінця року.

Переговори українських урядовців з протестувальниками результату не дали, а голова Держагентства відновлення та розвитку Мустафа Найєм наголосив, що деякі вимоги польських перевізників Україна навіть не обговорюватиме.