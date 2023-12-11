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Новини Транспорт
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кордон (830) перевезення (539) Словаччина (278)

Cловацькі перевізники відновлять блокування кордону з Україною (оновлено)

Новини БізнесЦензор Транспорт

кордон,словаччина

Профспілка автодорожних перевізників Словаччини UNAS вирішила поновити блокування кордону з Україною з середини дня у понеділок.

Про це пише Aktuality, передає Європейська правда.

В UNAS вирішили поновити протест на КПП "Вишнє Нємецьке – Ужгород" з 15:00 11 грудня "до подальших повідомлень".

Блокувати збираються в’їзд вантажного транспорту на територію Словаччини, тоді як пасажирський рух обіцяють не обмежувати.

Ключовою вимогою блокувальників, як і у польських протестах перевізників, є відновлення дозвільного режиму для українських перевізників.

У Державній митній службі України підтвердили, що сьогодні вранці словацька сторона повідомила посадових осіб Закарпатської митниці про блокування руху з боку України. Що стосується в’їзду на митну територію України, то протестувальники поки не перешкоджатимуть руху великогабаритного транспорту зі Словаччини.

Як повідомлялося, 11 грудня угорські перевізники планують розпочати демонстрацію на кордоні з Україною, але прикордонники зазначили, що не очікують блокування кордону.

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин". Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили пункт пропуску "Медика – Шегині".

Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планувалася терміном на два місяці – до кінця року.

Переговори українських урядовців з протестувальниками результату не дали, а голова Держагентства відновлення та розвитку Мустафа Найєм наголосив, що деякі вимоги польських перевізників Україна навіть не обговорюватиме.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+7
москальскі петрушки.
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11.12.2023 11:21
+5
Ахерєнні в нас браття.
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11.12.2023 11:16
+4
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11.12.2023 11:41
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зараз боневтік домовиться з прем"єром кабо-верде і пох ці блокади...
машини з україни будуть приземлятися прямо на пляжах
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11.12.2023 11:03 Відповісти
Чмо втомилось і просто подорожує, щоб потім хизуватися скільки країн об'їздив , правда за кошти платників податків, але то таке, якщо виборці підтримують
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11.12.2023 11:07 Відповісти
Ахерєнні в нас браття.
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11.12.2023 11:16 Відповісти
москальскі петрушки.
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11.12.2023 11:21 Відповісти
"Браття", то міф, вигаданий орками та імплементований нашимим неуками з історії. Сусід не є братом, і це так має бути, хіба що господиня не хвойда з німецького порно...
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11.12.2023 11:23 Відповісти
Не переживайте,президент у Латинській Америці все порішає
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11.12.2023 11:32 Відповісти
Не дарма повії себе називають працівницями профспілок. Профспілки такі ж продажні і ***** їх в ЄС скупив оптом.
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11.12.2023 11:35 Відповісти
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11.12.2023 11:41 Відповісти
Візит Зєлєнского у США прпвильниц, але запізнілий. Він мав відбутися саме тоді, коли там дефілював Єрмак. Впевнений, що візит Зєлєнского одразу після візиту камергера-завгоспа-регента пояснюється тим, що регент був посланий, як власне камергер, тобто прислуга,яка вдавала з важливу персону.
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11.12.2023 12:03 Відповісти
Країни ЄС хочуть відчути "братські обійми" кацапні, ну що ж продовжуйте "допомагати" в тому ж дусі 🤬
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11.12.2023 14:29 Відповісти
 
 