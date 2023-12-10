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До Польщі з України прибула партія вантажівок залізницею

Новини БізнесЦензор Транспорт

уз

"Укрзалізниця" повідомила про прибуття до Польщі партії вантажівок залізницею з України.

"Партія вантажівок залізницею прибула до Польщі. Українська та польська сторони узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур. Далі вантажівки до пункту призначення попрямують автошляхом", – сказано в повідомленні "Укрзалізниці". 

Наступні відправлення планується зробити регулярними та задіяти в перевезеннях більше модернізованих платформ.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" сформувала перший тестовий потяг із українськими вантажівками, які їх власники у такий спосіб намагаються повернути в Україну в умовах блокади пунктів пропуску на кордоні польськими протестувальниками.

Контрейлерний поїзд для курсує за маршрутом Скнилів (Україна) – Славкув (Польща).

"Щоб замовити перевезення вантажівки контрейлерним поїздом з України, потрібно звернутися до філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" АТ "Укрзалізниця", у зворотному напрямку – до UZ Cargo Poland", – нагадали в компанії.

Автор: Галина Ялівець
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Цей незручний момент, коли на хитровиєпану польску сраку, знайшовся хитровиєпаний український хєр. Респект тим, хто придумав цей схематоз.
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10.12.2023 16:51 Відповісти
Тільки пропускна здатність цього схематозу в 100 разівменша
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10.12.2023 20:38 Відповісти
Тобто, на перевезеннях крутяться такі гроші, про які наші чиновники не наважуються навіть натякнути
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10.12.2023 17:46 Відповісти
Ставки на перевезення вже захмарні. Вартість такої доставки вантажівки в Польщу теж сяде в тариф, а потім побачите в ціннику на полиці. Цей банкет за наш з вами рахунок, як завжди. Та й страждають доставки які мають потім отрмувати хлопці на фронті. Тупий фінт на Генассамблеї та безпідставні понти призвели ось до цього. Тупі блазні не зжатні на керування державою - це ж очевидно.
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11.12.2023 10:25 Відповісти
вроде ж как "домой" не пускали. а тут вона как - первым делом еще цельный состав закордон закинули.
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10.12.2023 20:45 Відповісти
 
 