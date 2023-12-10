Картопля за тиждень подорожчала на 17%, – EastFruit

Зростання цін на українському ринку картоплі триває вже другий тиждень поспіль. Згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, зараз картопля надходить на ринок по 12-16 грн/кг ($0,33-0,44/кг), що в середньому на 17% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Як ідеться в повідомленні проєкту EastFruit, зростання цін у цьому сегменті виробники аргументують одразу кількома причинами.

Насамперед підвищувальний ціновий тренд пов’язаний із помітним скороченням пропозиції некондиційної продукції, оскільки поставки з необладнаних складів впали до мінімуму. Водночас попит на картоплю продовжує збільшуватися. Також варто зазначити, що деякі великі господарства, як і раніше, стримують продажі картоплі високої якості в надії на подальше зростання цін.

Наразі вартість картоплі в Україні вже в середньому у 2,5 раза вища, ніж в аналогічний період 2022 року.

При цьому багато учасників ринку не прогнозують ослаблення торгової активності в цьому сегменті найближчим часом.

Також багато фермерів заявляють про свій намір і далі переглядати ціни в бік підвищення. Своє рішення вони пояснюють активним попитом на якісну картоплю. Водночас пропозиція такої продукції на ринку дещо обмежена, оскільки деякі великі господарства, як і раніше, стримують продажі картоплі високої якості в надії на подальше подорожчання.

Раніше повідомлялося, що картопля стала лідером цьогорічного врожаю овочів.