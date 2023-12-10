Угорські перевізники завтра розпочнуть протест на кордоні

Угорські перевізники завтра, 11 грудня, планують розпочати демонстрацію на кордоні, але в Державній прикордонній службі України зазначили, що не очікують блокування кордону.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Європейська правда.

"(В Угорщині, – ред.) повідомили про те, що 11 грудня близько 11:00 може початися демонстрація на цьому напрямку, але зазначали, що начебто не відбуватиметься блокування для руху вантажівок", – сказав Демченко.

За його словами, станом на ранок неділі на угорсько-українському кордоні чекають близько 1000 транспортних засобів.

Асоціація угорських автоперевізників (MKFE) заявила, що з понеділка, 11 грудня, розпочне демонстрацію на прикордонному пункті пропуску "Загонь – Чоп" подібно до того, як "це зробили польські та словацькі водії".

Угорські перевізники кажуть, що метою протесту є привернення уваги Європейської Комісії та уряду Угорщини до "серйозних ринкових наслідків" угоди з Україною про часткову лібералізацію автомобільних вантажних перевезень, яка "поставила багато угорських підприємств у критичну ситуацію".

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин". Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили пункт пропуску "Медика – Шегині".

Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планувалася терміном на два місяці – до кінця року.

Переговори українських урядовців з протестувальниками результату не дали, а голова Держагентства відновлення та розвитку Мустафа Найєм наголосив, що деякі вимоги польських перевізників Україна навіть не обговорюватиме.