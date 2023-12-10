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Новини Транспорт
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Угорщина (438) кордон (830) пункт пропуску (146) блокування (131)

Угорські перевізники завтра розпочнуть протест на кордоні

Новини БізнесЦензор Транспорт

граница,венгрия

Угорські перевізники завтра, 11 грудня, планують розпочати демонстрацію на кордоні, але в Державній прикордонній службі України зазначили, що не очікують блокування кордону.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Європейська правда.

"(В Угорщині, – ред.) повідомили про те, що 11 грудня близько 11:00 може початися демонстрація на цьому напрямку, але зазначали, що начебто не відбуватиметься блокування для руху вантажівок", – сказав Демченко.

За його словами, станом на ранок неділі на угорсько-українському кордоні чекають близько 1000 транспортних засобів.

Асоціація угорських автоперевізників (MKFE) заявила, що з понеділка, 11 грудня, розпочне демонстрацію на прикордонному пункті пропуску "Загонь – Чоп" подібно до того, як "це зробили польські та словацькі водії"

Угорські перевізники кажуть, що метою протесту є привернення уваги Європейської Комісії та уряду Угорщини до "серйозних ринкових наслідків" угоди з Україною про часткову лібералізацію автомобільних вантажних перевезень, яка "поставила багато угорських підприємств у критичну ситуацію".

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин". Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили пункт пропуску "Медика – Шегині".

Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планувалася терміном на два місяці – до кінця року.

Переговори українських урядовців з протестувальниками результату не дали, а голова Держагентства відновлення та розвитку Мустафа Найєм наголосив, що деякі вимоги польських перевізників Україна навіть не обговорюватиме.

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+5
Українські газонафтовники перестануть прокачувати нафту і газ в Угорщину, тому що вони проти...
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10.12.2023 17:01
+3
Реєструймо компанії в Німеччині і хай спробують всякі ****** з ляхами блокувати німецьких перевізників
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10.12.2023 22:17
+2
Какие претензии у зелебобиков могут быть к Орбану ,Венгрии, Словакии , Польше ... разве они вас убеждали выбрать ЭТОГО Президентом Украины ? Все , что происходит в Украине с 2019 года - это результат избрания Президентом глупыми сериало- и кварталозависимыми избирателями человечка , которого нельзя было допускать к руководству даже самым захудалымо сельским клубом ! А он с собой во власть притащил такое же неадекватное кубло , густо нафаршированное ФСБешной агентурой! Нечего на европейское зеркало пенять , коли 73%-ная ЗЕрожа крива!!!
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11.12.2023 00:35
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Українські газонафтовники перестануть прокачувати нафту і газ в Угорщину, тому що вони проти...
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10.12.2023 17:01 Відповісти
Польща, Словаччина, Угорщина,... Франція протестує проти експорту нашого цукру й меду....В Україні є міністерство закордонних справ? А які зп в цій установі яка не виконує свою роботу?
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10.12.2023 21:04 Відповісти
Ти вузко мислишь. Причому тут МЗС. Орбан відпрацьовує болотній жабі можливість захопити замлі. Муравецький мститься за програш. Ну а в словатчині проболотний уряд.
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10.12.2023 21:15 Відповісти

ЖМУРУК
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11.12.2023 03:45 Відповісти
До чого тут якийсь закон, чи то про мову, чи ще про щось, що прийме Україна із забаганок орбана?? Так цю ворожу наволоч не зупинити?Тут напевно багато чого, продажна політична проституція, мародерство на війні без честі і совісті, путінське бабло, обіцяне Закарпаття після путінської перемоги, все буде робитись для ослаблення, падіння, знищення України, ненависть до українців аж пре і Світ це бачить, і мовчить..???
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11.12.2023 05:53 Відповісти
О, знайшов. У грудні 21 року пан міністр Кулеба заробив за місяць 213 тисяч гривень.
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10.12.2023 21:08 Відповісти
Це ж вже ясно як день що орбан розкатав губу на українські теріторії і відпрацьовує болотній жабі. Вс і ці балачки про найкорумпованішу країну це все такий бред.
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10.12.2023 21:12 Відповісти
Реєструймо компанії в Німеччині і хай спробують всякі ****** з ляхами блокувати німецьких перевізників
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10.12.2023 22:17 Відповісти
Какие претензии у зелебобиков могут быть к Орбану ,Венгрии, Словакии , Польше ... разве они вас убеждали выбрать ЭТОГО Президентом Украины ? Все , что происходит в Украине с 2019 года - это результат избрания Президентом глупыми сериало- и кварталозависимыми избирателями человечка , которого нельзя было допускать к руководству даже самым захудалымо сельским клубом ! А он с собой во власть притащил такое же неадекватное кубло , густо нафаршированное ФСБешной агентурой! Нечего на европейское зеркало пенять , коли 73%-ная ЗЕрожа крива!!!
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11.12.2023 00:35 Відповісти
Наші «професіонали і спеціалісти' у владі демонструють з кожним днем все «кращі» результати. Неголена морда і бомжацький вигляд Зелі як образ героя- Боневтіка більше не працює, йому більше не вірять і економічні преференції і допомоги починають припиняти надавати Україні. Кривлятися за Беніні брудні гроші і обсирати опозицію і Украну вдавалося успішно, а тут бикування в стилі Трампа не проходить, бо тепёр вже сприймають як Чмо
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11.12.2023 01:39 Відповісти
Зато ЗЄ аж в Аргентине побеседовал с Орбаном, заглянул ему в глаз.
И вот результат...
Зато не пустили Пороха поговорить с Орбаном

И теперь можно думать, что был бы лучший результат,
потому что Порох дипломат , а не артист разговорного жанра, читающий по бумажке.
А как только без бумажки, начинает бекать и мекать что-то невразумительное
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11.12.2023 03:29 Відповісти
У мережі поширили відео, на якому видно, що Зеленський коротко та лаконічно? поспілкувався з Орбаном.

В Офісі Президента наразі не коментують розмову лідерів держав. Діалог відбувся в аргентинському парламенті у ложі для гостей.

В Офісі Президента наразі не коментують розмову лідорів держав.

Діалог відбувся в аргентинському парламенті у ложі для гостей.
Надо понимать,что диалога в ложе для гостей не вышло, да и не могло выйти
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11.12.2023 03:37 Відповісти
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11.12.2023 03:38 Відповісти
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11.12.2023 03:40 Відповісти
Чому через Україну ще досі до цих угрособак прокачується газ/нафта? Чому з енергосистеми України досі до цих угрособак іде електроенергія? Якого біса у нас досі працюють угромовні школи (чи не пора їх прикрити на невизначений період щодо можливих обстрілів руцкімі)?

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11.12.2023 08:10 Відповісти
 
 