Світові ціни на продовольство у листопаді знизилися на майже 11%, – ООН

Світові ціни на продовольство в листопаді, порівняно з аналогічним місяцем минулого року, знизилися на 10,7%. У порівнянні з жовтневим рівнем вони не змінилися.

Як ідеться у доповіді ФАО (продовольча та сільськогосподарська організація ООН), їхній індекс становив 120,4 пункта, передає Інтерфакс-Україна.

Індекс цін на зерно був на 3% нижчий за жовтневий рівень і на 19,4% нижчий за рекордне значення минулого року. Найзначніше за місяць знизилися світові ціни на фуражне зерно – на 5,6%, що насамперед обумовлено різким падінням світових цін на кукурудзу.



Індекс цін на олії підвищився на 3,4% порівняно з жовтнем після трьох місяців безперервного зниження. Це пов'язано з підвищенням світових цін на пальмову та соняшникову олії, яка з лишком компенсувала зниження котирувань соєвої та ріпакової олії. Динаміка зміни цін у річному вираженні не наведено.



Індекс цін на молочну продукцію у листопаді порівняно з жовтнем підвищився на 2,2%. Зростання триває другий місяць поспіль. Але у річному вираженні ціни знизилися на 16,9%. "У листопаді було зафіксовано зростання світових котирувань вершкового масла та знежиреного сухого молока, що пов'язано з високим імпортним попитом з боку країн Північно-Східної Азії, обмеженістю запасів та збільшенням внутрішнього попиту напередодні зимових свят у Західній Європі", – пояснюється в документі.



Індекс цін на м'ясо минулого місяця порівняно з жовтнем виявився на 0,4% нижчим, порівняно з листопадом минулого року – на 2,4%. Ці показники відображають невелике зниження цін на м'ясо птиці, свинину та яловичину.



Індекс цін на цукор у листопаді зріс на 1,4% порівняно з жовтнем та на 41,1% – у річному вираженні. "Зафіксоване у листопаді зростання цін на цукор, головним чином, зумовлене зростанням стурбованості у зв'язку зі скороченням експортної пропозиції у світі в поточному сезоні на тлі погіршення видів на врожай у Таїланді та Індії, які є його основними експортерами", – наголошують аналітики.



Індекс продовольчих цін ФАО — це середньозважений показник, який відстежує динаміку міжнародних цін на п'ять основних продовольчих товарних груп.