Майже 60% українців володіють базовими та просунутими цифровими навичками, – дослідження

В Україні вже майже 60% людей володіють базовими та просунутими цифровими навичками – за чотири роки їх частка збільшилася на 12,6%. У 2019 році таких людей було 47%.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

"Цифрові навички збільшують можливості у сфері карёєрного зростання. Вони дають змогу працювати з будь-якого куточка світу, комфортно отримувати державні сервіси за кілька кліків, безпечно користуватися соцмережами, навчатися та масштабувати свій бізнес. Сьогодні українці різного віку вже отримують онлайн-послуги, сплачують комуналку, дивляться освітні серіали й донатять. Дослідження від Мінцифри показало, що 93% дорослого населення володіють цифровими навичками загалом", – зазначив Федоров.

Він додав, що 85% опитаних визнали, що люди з вищим рівнем цифрових навичок мають більше можливостей у сфері кар'єрного зростання.