Американська інжинірингова компанія долучиться до модернізації пунктів пропуску на кордоні України
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Компанія DAI Global LLC, виконавець проєкту USAID "Економічна підтримка України" (Проєкт USAID), підписала субконтракт із інжиніринговою компанією Miyamoto International для поліпшення транспортно-логістичної інфраструктури та модернізації пунктів перетину кордону України.
Про це повідомила пресслужба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.
"Miyamoto International – партнер Агентства відновлення. У її представництві в Україні працює 128 фахівців у сфері інжинірингу. Вони допомагатимуть із проєктуванням та забезпеченням якості будівельних робіт на українських пунктах перетину кордону", – сказано в повідомленні.
У межах підписаного субконтракту компанія Miyamoto Ukraine виконає фізико-економічне та техніко-економічне обґрунтування, підготує попередню документацію для проєктування нових вантажних терміналів на ППК, а також надасть післяпроєктні послуги на дев’яти пріоритетних ППК, які будуть покращені у межах роботи Проєкту USAID.
Miyamoto International розпочала працювати в Україні ще у вересні 2022 року. Цьогоріч у жовтні компанія підписала меморандум з Агентством відновлення.
У Держагентстві нагадали, що в 2023-2026 роках Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділяє $115 млн на підтримку Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, "Укрзалізниці" та Державної митної служби України з метою модернізації пунктів перетину кордону України з Польщею, Угорщиною, Румунією, Молдовою та Словаччиною для збільшення обсягів торгівлі, експорту зерна.
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