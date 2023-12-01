Більшість російських олігархів з початку року збільшили свої статки, – рейтинг

Більшість російських олігархів змогли збільшити власні статки з початку 2023 року.

Як пише Bloomberg, до загального рейтингу, що складається з 500 мільярдерів, увійшло 25 росіян, передає Укрінформ.

До першої сотні рейтингу потрапили Владімір Потанін (47 місце), Леонід Міхельсон (52 місце), Вагіт Алекперов (62 місце), Владімір Лісін (72 місце), Алішер Усманов (82 місце), Алексєй Мордашов (88 місце).

Зазначається, що Потанін зміг збільшити свої статки на $2,11 млрд і наразі вони становлять $30,7 млрд.

Міхельсон з 1 січня збільшив статки на $2,71 млрд, загальні статки – $27,3 млрд.

Алекперов з початку року розбагатів на $9,14 млрд. Загальні статки – $24,5 млрд.

Лісін збільшив статки на $3,07 млрд за рік. Загальні статки – $22,9 млрд.

Усманов з початку року збагатився на $1,87 млрд. Загальні статки – $20,3 млрд.

Мордашов зміг збільшити статки на $618 млн. Загальні статки – $19,3 млрд.

Раніше повідомлялося, що законодавці американського Конгресу представили проєкт закону, який дозволяє арешт активів російських олігархів для поповнення фонду відновлення України, – The Asset Seizure for Ukraine Reconstruction Act.