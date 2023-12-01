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Новини Фінанси
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бюджет (1657) Мінфін (2672)

До загального фонду бюджету в листопаді надійшло 121,7 мільярда

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бюджет,госбюджет

За оперативними даними Державної казначейської служби, за листопад 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 121,7 млрд грн.

Як ідеться в повідомленні Міністерства фінансів, серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

  • 31,1 млрд грн – податку на прибуток підприємств;
  • 30,8 млрд грн – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;
  • 22,9 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 32,8 млрд, відшкодовано – 9,9 млрд грн);
  • 15,1 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору;
  • 7,6 млрд грн – акцизного податку;
  • 4,5 млрд грн – рентної плати за користування надрами;
  • 2,2 млрд грн – ввізного та вивізного мита.

При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 100,9% (+0,8 млрд грн), Державною митною службою – 78,0% (-9,3 млрд грн).

Автор: Галина Ялівець
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