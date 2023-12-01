Бізнесмен Єфімов вирішив скласти мандат народного депутата

Народний депутат Максим Єфімов (група "Довіра") вирішив скласти депутатський мандат.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Депутат пояснив своє рішення необхідністю зосередитись на збереженні промислового та економічного потенціалу Краматорська, де знаходиться більшість підприємств Єфімова і розташований його виборчий округ.

"Зокрема, шляхом релокації потужностей, із облаштуванням на нових місцях наших спеціалістів – найціннішого активу української перемоги. Ці зусилля не лишають часу на щось інше. Зокрема і на депутатську діяльність", – написав нардеп.

Як повідомлялося, Максим Єфімов – відомий підприємець, власник "Старокраматорського машинобудівного заводу" та низки інших підприємств.

Після Революції гідності він придбав низку активів, які належали оточенню президента-втікача Віктора Януковича, серед них – ПАТ "Донбасенерго" і Конгресово-виставковий центр (КВЦ) "Парковий" Києві.