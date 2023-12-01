Кабмін посилив вимоги до енергоефективності холодильників

Кабінет міністрів затвердив новий Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для холодильних приладів, який передбачає посилення вимог до їх енергетичних та екологічних.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 1 грудня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Водночас уряд визнав такою, що втратила чинність, свою постанову №158 27 лютого 2019 року, якою встановлювалися попередні вимоги до екодизайну побутових холодильників.

Водночас обладнання, яке було введено в обіг до набрання чинності новим Технічним регламентом не будуть забороняти або обмежувати його використання.