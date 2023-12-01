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Кабмін (7230) електроенергія (2931) енергоефективність (374)

Кабмін посилив вимоги до енергоефективності холодильників

Новини БізнесЦензор Регуляторна політика

холодильник

Кабінет міністрів затвердив новий Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для холодильних приладів, який передбачає посилення вимог до їх енергетичних та екологічних.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 1 грудня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Водночас уряд визнав такою, що втратила чинність, свою постанову №158 27 лютого 2019 року, якою встановлювалися попередні вимоги до екодизайну побутових холодильників.

Водночас обладнання, яке було введено в обіг до набрання чинності новим Технічним регламентом не будуть забороняти або обмежувати його використання.

Автор: Михайло Орлюк
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А я то думав, чим це займається Кабінет міністрів під час війни?
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01.12.2023 20:03 Відповісти
Кабінет міністрів під час війни займається дуже важливою справою - він вирішить, холодильники яких брендів є хорошими, а яких - ні.
А такі рішення коштують дуже "дорого" для виробників і широких верств населення, чи не так?
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02.12.2023 01:34 Відповісти
Блчдский,сцка, цирк...
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02.12.2023 08:57 Відповісти
Оце проблема.
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02.12.2023 17:50 Відповісти
Всю ніч не спав, думав що у нас війна і наразі я на грані втрати роботи у мене не так із посудомийною машиною... Зелений цирк блд!!!
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03.01.2024 21:32 Відповісти
 
 