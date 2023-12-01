Кабмін посилив вимоги до енергоефективності холодильників
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Кабінет міністрів затвердив новий Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для холодильних приладів, який передбачає посилення вимог до їх енергетичних та екологічних.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 1 грудня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Водночас уряд визнав такою, що втратила чинність, свою постанову №158 27 лютого 2019 року, якою встановлювалися попередні вимоги до екодизайну побутових холодильників.
Водночас обладнання, яке було введено в обіг до набрання чинності новим Технічним регламентом не будуть забороняти або обмежувати його використання.
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А такі рішення коштують дуже "дорого" для виробників і широких верств населення, чи не так?
у нас війна і наразі я на грані втрати роботиу мене не так із посудомийною машиною... Зелений цирк блд!!!