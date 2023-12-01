Велика Британія внесла $25 мільйонів у фонд страхування інвестицій в Україну

Велика Британія оголосила про внесок у розмірі 20 млн фунтів стерлінгів ($25,26 млн) до Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України (SURE), започаткованого Багатостороннім агентством з гарантій інвестицій Світового банку (MIGA) у лютому 2023 року.

"Хочемо подякувати партнерам з Великої Британії за внесок до Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України (SURE). Крім фінансової підтримки, яку здійснює фонд в реальному секторі української економіки, для нас важливо і те, що все більше країн долучається до підтримки інвесторів, які готові взяти участь у відновленні України, не чекаючи закінчення війни", – зазначила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Гарантії MIGA є ключовим інструментом зменшення ризиків, забезпечуючи безперервність діяльності приватного сектора та залучення інвестицій для відновлення та відбудови країни.

MIGA є активним провайдером страхування в Україні, видавши гарантії страхування політичних ризиків на суму понад $215 млн з початку російського вторгнення в лютому 2022 року.

Через триваючу війну приватні страховики не можуть забезпечити страхування політичних ризиків в Україні. Трастовий фонд SURE дозволяє MIGA продовжувати підтримувати прямі іноземні інвестиції в Україну в цей складний для країни період.

Разом із внеском Норвегії, який становив близько $22 млн, відтепер MIGA зможе сукупно застрахувати мінімум $100 млн нових інвестицій в Україну.

Після завершення бойових дій розпочнеться масштабна реконструкція. Цільовий фонд SURE забезпечить страхування політичних ризиків міжнародним кредиторам і спонсорам для зусиль з реконструкції в критичних секторах, включно з транспортом, житлом та енергетикою.

Очікується, що фонд зросте до $300 млн за рахунок внесків додаткових донорів, що дозволить MIGA надати гарантії фінансування торгівлі, страхування банківських резервів під час конфлікту та страхування політичних ризиків для підтримки відновлення після війни.

Перший внесок до фонду SURE зробила Японія, яка є засновницею фонду. Після цього до фонду приєднались Норвегія та Бельгія, а зараз свій внесок зробила Велика Британія. У свою чергу Японія нещодавно збільшила свій внесок.

Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій MIGA було створено в 1988 році. Воно є членом Групи Світового банку і працює для сприяння прямим іноземним інвестиціям у країни з економікою, що розвивається. Діяльність MIGA має зменшувати ризики обмежень на конвертацію та переказ валюти, порушення контрактів урядами, експропріацію, війни та громадянські заворушення.

Одна із основних місій агентства – пропонувати покращення кредитних умов приватним інвесторам і кредиторам. З моменту свого створення MIGA видало понад $70 млрд гарантій у 123 країнах, що розвиваються. Кошти пішли на підтримку понад 1000 проєктів.