Кабмін додатково виділив 5,8 мільярда на реконструкцію ГЕС

Кабінет міністрів перерозподілив видатки спецфонду держбюджету, виділивши додаткові кошти на реконструкцію гідроелектростанцій та відновлення водопостачання у Миколаєві.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 1 грудня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зокрема, уряд перенаправив кошти спецфонду, передбачені на реалізацію інвестиційних проєктів за рахунок міжнародних кредитів, на фінансування таких проєктів:

Міністерству енергетики на програму "Реконструкція гідроелектростанцій ПpAT "Укргідроенерго" – на 5,77 мільярда гривень, на "Підвищення ефективності передачі електроенергіі (модернізація підстанцій)" – на 5 млн гривень;

Мініінфраструктури на програму "Розвиток міської інфраструктури i заходи в секторі централізованого теплопостачання України, розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи комунального водного господарства м. Чернівці" – на 232,44 млн грн;

МВС на програму "Створення системи охорони морських кордонів" – на 74 млн гривень.

Водночас зменшено фінансування видатків, передбачених у спецфонді для:

МВС за програмою "Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту" на 2,71 млрд гривень;

МОЗ за програмою "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" – на 300 млн гривень (інвестиційний проект "Додаткове фінансування Проекту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні");

Мінфіну за програмою "Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою" – на 117,99 млн гривень (інвестиційний проект "Рефінансування енергоефективних інвестицій малих та середніх підприємств України через фінансовий сектор");

Мінінфраструктури за програмою "Безпека pyxy в містах України" – на 1,06 мільярда гривень (інвестиційний проект "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України");

Міністерству енергетики за програмами "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська" – на 506,24 млн гривень, "Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України" – на 980,61 млн гривень, "Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська AEC - Київська" – на 415,95 млн гривень.

Як повідомлялося, раніше в "Укргідроенерго" заявляли, що розробка експериментального проєкту відбудови Каховської ГЕС займе два роки, а на будівництво нової ГЕС знадобиться близько шести років.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня ворог підірвав греблю Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго", внаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.