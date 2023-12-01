Львівська область наступного року направить 40% бюджету на військові потреби

У 2024 році Львівська область скерує 40% бюджету на військові потреби.

"Якщо брати наступний рік, то в бюджеті розвитку області видатки, пов’язані з війною, будуть складати не менше 40%. Це дуже великий відсоток, і ми розуміємо, що наступний рік буде важким, адже гуманітарна допомога зменшується, процес партнерської допомоги наразі теж не до кінця зрозумілий. Нашим головним завданням буде зробити все можливе, щоб підняти в бюджеті видатки, пов’язані з війною", – повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький в інтерв'ю Укрінформу.

Козицький наголосив, що це перш за все підтримка військових частин, військова медицина, реабілітація та психологічна підтримка.

Разом із тим, це можливість підтримати державну програму "єОселя", відповідно до якої ОВА допоможе компенсувати відсотки по кредиту, також на 17 млн грн планується профінансувати підтримку бізнесу ветеранів та сприяти отриманню ними грантів.

За словами голови ОВА, бюджет у 2023 році становив більш ніж 10 млрд грн. У 2024 році очікуваний ресурс – 6,17 млрд грн. Тобто обсяг зменшився майже на 40%. Якщо буде перевиконання обласного бюджету наступного року, то щоквартально ще 50% від суми перевиконання будуть скеровані на сектор безпеки й оборони.

"Це в першу чергу пов’язано з "військовим податком" ПДФО, який тепер скеровуватиметься у державний бюджет, і ці кошти будуть спрямовані на військових", – пояснив Козицький.

Але разом із тим, за його словами, будуть забрані майже всі державні субвенції і дотації, які були в минулих роках, зокрема з державного дорожнього фонду, освітня субвенція тощо.

"Ми з нашої сторони забрали з бюджету все менш необхідне ніж оборонна здатність, освіта, медицина і соціальний захист. Все інше, на нашу думку, – некритичне. У захищених видатках абсолютно немає жодних святкувань, преміювань, квітів, подарунків. Перед нами, депутатським корпусом, управлінням майном спільної власності облради є завдання зробити все можливе, щоб ефективність цих коштів була перевірена і щоб ці видатки були правильно спрямовані і зрозумілі для людей", – акцентував голова ОВА.