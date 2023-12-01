БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
2061 відвідувач онлайн
Новини Транспорт
3 952 16
кордон (815) вантажі (1129) Словаччина (273)

Словацькі перевізники заблокували найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною

Новини БізнесЦензор Транспорт

кордон,словаччина

Представники Спілки перевізників Словаччини (UNAS) заблокували рух вантажного транспорту перед пунктом пропуску "Вишнє Нємецке", суміжному з українським пунктом пропуску "Ужгород".

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, акція розпочалася о 16:05, строки її проведення наразі невідомі.

"Перевезення гуманітарної допомоги, інших важливих вантажів, живих тварин, пального та охолоджених вантажів не блокуватимуть. Решту вантажів на виїзд зі Словаччини будуть пропускати в обмеженій кількості, по чотири вантажівки за годину", – зазначається у повідомленні.

Водночас на в’їзд у Словаччину рух блокуватися не буде. Також не обмежуватиметься рух легкового автотранспорту та автобусів, обіцяють у Держприкордонслужбі.

Загалом на українсько-словацькому кордоні у Закарпатські області розташовано три пункти пропуску: "Ужгород - Вишнє Нємецьке", "Чоп(Тиса) - Захонь" та "Дякове - Халмеу". Напередодні біля них вже фіксували черги із сотень вантажівок, які очікують на в'їзд до України.

Читайте також: Блокада кордону: Гетманцев оцінив втрати держбюджету у мільярди гривень

Як повідомлялося, 21 листопада на території Словаччини місцеві перевізники вже блокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке" на кордоні з Україною. Однак наступного дня блокаду зняли.

Спілка автоперевізників Словаччини (UNAS) погрожувала заблокувати перетин кордону зі словацької сторони для українських перевізників, якщо Єврокомісія не скасує "транспортний безвіз" з Україною.

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин". Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили пункт пропуску "Медика – Шегині".

Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планувалася терміном на два місяці – до кінця року.

Переговори українських урядовців з протестувальниками результату не дали, а голова Держагентства відновлення та розвитку Мустафа Найєм наголосив, що деякі вимоги польських перевізників Україна навіть не обговорюватиме.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Топ коментарі
+7
А чего Военный Вождь молчит ? Мог бы что-нибудь объяснить народу про сложившуюся ситуацию на границе. А ОНО нам сегодня байку рассказало о том , что ЗСУ с ОРДОЙ пленными обмениваются прямо на поле боя. Ты , Вова , нам лучше про блокаду проясни ... байки твои 20 лет слушали со сцены и экрана ... давно надоело.
показати весь коментар
02.12.2023 20:33
+4
РФ, її бабло, дебільними діями продажних політиків, керує процесом знищення України, ..!? ЩО це таке?! Пам"ять коротка, росія ж їх танками давила, польських дітей солдати суворова на штики нанизували, а цвіт польської армії знищені в Хатині,-забули.?.Як росія захопитьУкраїну то може статись таке , що 1,5-2-3 млн.українських солдат будуть негайно і примусово мобілізовані і прийдуть до вас?! Дебіли довбані?!"Ви цього хочете?
показати весь коментар
02.12.2023 20:05
+4
Так було і із польськими блокувальниками коли ті перші тижні не знали чому вони блокують поки не підвезли вказівок із кремля.
показати весь коментар
03.12.2023 14:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мне интересно а когда грузовики сами будут ездить ( у этих технологий скоро борода вырастет) что они перекрывать будут? Или они будут ездить типа платными пассажирами пока на пенсию не выйдут? То же касается всех остальных водил
показати весь коментар
01.12.2023 23:53 Відповісти
РФ, її бабло, дебільними діями продажних політиків, керує процесом знищення України, ..!? ЩО це таке?! Пам"ять коротка, росія ж їх танками давила, польських дітей солдати суворова на штики нанизували, а цвіт польської армії знищені в Хатині,-забули.?.Як росія захопитьУкраїну то може статись таке , що 1,5-2-3 млн.українських солдат будуть негайно і примусово мобілізовані і прийдуть до вас?! Дебіли довбані?!"Ви цього хочете?
показати весь коментар
02.12.2023 20:05 Відповісти
А чого не озвучуються вимоги словацьких перевізників?
показати весь коментар
02.12.2023 08:44 Відповісти
Так було і із польськими блокувальниками коли ті перші тижні не знали чому вони блокують поки не підвезли вказівок із кремля.
показати весь коментар
03.12.2023 14:11 Відповісти
Агенти ***** гадять Українітам, де їм дозволяє ВЛАДА!
показати весь коментар
02.12.2023 13:33 Відповісти
на рашистській границі, черга фур з Китаю,Індії,Казахстану і т.д ввозячи все,що рашисту потрібно для війни в Україні, в той час "ДРУЗІ КУЙЛА В ЄС І В НАТО" заблокували Україні постачання необхідного.як для народу України.так і для української армії....
показати весь коментар
02.12.2023 15:25 Відповісти
Все по плану.
показати весь коментар
02.12.2023 19:55 Відповісти
А чего Военный Вождь молчит ? Мог бы что-нибудь объяснить народу про сложившуюся ситуацию на границе. А ОНО нам сегодня байку рассказало о том , что ЗСУ с ОРДОЙ пленными обмениваются прямо на поле боя. Ты , Вова , нам лучше про блокаду проясни ... байки твои 20 лет слушали со сцены и экрана ... давно надоело.
показати весь коментар
02.12.2023 20:33 Відповісти
Тут питання навіть не до зепідра, а до Брюсселю, який вже вкотре довів, що він не здатний заспокоїти антиукраїнську істерію серед країн євробомжів аби ті виконували міжнародні договори ЄС.
показати весь коментар
03.12.2023 14:14 Відповісти
То нехай би Вова і поїхав би до Брюсселя, а не мовчав би під Єрмаком!
показати весь коментар
03.12.2023 18:51 Відповісти
Із свіжих новин:

🇺🇦 Ексклюзив! Українські водії заблокували кордон Угорщина-Словаччина

Фури, які їдуть до України, не пропускають з самого ранку угорські прикордонники. Тому під вечір українські водії вирішили заблокувати кордон і пропускають лише легкові автомобілі, передає один з водіїв з місця подій.

Нагадаємо, що фури, які прямують до України зі Словачинни, були змушені їхати на угорський кордон через блокування словацького місцевими перевізниками.
показати весь коментар
03.12.2023 14:09 Відповісти
ЩЕ ОДНІ ІУДИ!
показати весь коментар
03.12.2023 16:08 Відповісти
В той час, коли потрібно вирішувати проблеми з сусідами, професійного дипломата Порошенка з досвідом інституту міжнародних відносин, міністра іноземних справ і ефективного президента не випускають з України.
Замість професійних дипломатів Україну в Європі представляють обісравшіся міністри оборони і сексологіні.
От і маємо результат - загострення міжнародних відносин з сусідами під час війни.
Окупанти радіють такій політиці зеленої влади. А хто працює на москалів? Кроти у владі чи може сам гнусавий блазень, який грає роль презедента в офісі дєрмака?
показати весь коментар
03.12.2023 19:36 Відповісти
не будьте божою коровою!
показати весь коментар
03.12.2023 22:04 Відповісти
Всі ці блокування пшеками,словаками і мадярами можна списати на російське замовлення .якби не один цікавий момент-пшекоуряд і словакоуряд (з хортистами і так все зрозуміло) фактично підтримують цю метушню.. Дуже сумнівно щоб пшекоуряд з усім своїм лівером продався ФСБ. Можливо,після того,як перемовини про вступ.У. в ЄС перейшли в практичну площину,ці 3 країни-утриманки ЄС перелякалися,що тепер Брюссєль почне донатити У.,а їм субсидії обріжуть. Не даремно-ж якась шавка Качинського вже заявила,що без ексгумації польських жертв т.з. Волинської різні.....пшеки не пустять У. в ЄС....Далі буде більше...
показати весь коментар
03.12.2023 22:11 Відповісти
 
 