Військові облігації в "Дії": Українці вже отримали майже 49 мільйонів прибутку

Українці отримали вже більше 44,8 млн грн прибутку від купівлі військових облігацій у "Дії".

"Військові облігації – це цінні папери. Кожна облігація – це зброя та техніка для наших захисників. Купуючи їх, ви даєте державі в борг кошти і назад отримуєте їх з відсотками. Тобто підтримуєте країну та заробляєте. Вартість однієї облігації – від 940 грн, а максимальний річний прибуток – 18%", – повідомив віцепрем'єр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У "Дії" зараз доступні облігації:

Євпаторія

Сімферополь

Ялта

Нова Каховка

Севастополь

"Це як донат, але з вигодою. Купуйте облігації в "Дії", підтримуйте державу та заробляйте", – додав Федоров.

Запуск нових облігацій у застосунку "Дія" відбувається в межах спільного проєкту Мінфіну та Мінцифри, який започатковано в жовтні минулого року.