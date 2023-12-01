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Військові облігації в "Дії": Українці вже отримали майже 49 мільйонів прибутку

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облігації

Українці отримали вже більше 44,8 млн грн прибутку від купівлі військових облігацій у "Дії".

"Військові облігації – це цінні папери. Кожна облігація – це зброя та техніка для наших захисників. Купуючи їх, ви даєте державі в борг кошти і назад отримуєте їх з відсотками. Тобто підтримуєте країну та заробляєте. Вартість однієї облігації – від 940 грн, а максимальний річний прибуток – 18%", – повідомив віцепрем'єр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У "Дії" зараз доступні облігації:

  • Євпаторія
  • Сімферополь
  • Ялта
  • Нова Каховка
  • Севастополь

"Це як донат, але з вигодою. Купуйте облігації в "Дії", підтримуйте державу та заробляйте", – додав Федоров.

Запуск нових облігацій у застосунку "Дія" відбувається в межах спільного проєкту Мінфіну та Мінцифри, який започатковано в жовтні минулого року.

Автор: Галина Ялівець
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