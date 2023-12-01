Кабмін призначив новим керівником Держспецзв’язку командира ударної роти безпілотників (оновлено)

Кабінет міністрів призначив головою Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрія Мироненка.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну у пятницю, й грудня, повідомляє пресслужба уряду.

У пресслужбі Держспецзв’язку уточнили, що до цього призначення Юрій Мироненко був командиром ударної роти БпЛА, яка працює на Запорізькому напрямку.

Від початку повномасштабного вторгнення обороняв столицю у складі 112 бригади тероборони Києва. Пізніше обійняв посаду заступника начальника штабу 129 батальйону 112 бригади. Після цього очолив відділ по роботі з добровольчими формуваннями територіальних громад 112 бригади.

Згідно із офіційною біографією, з 2014 року і до останнього часу він працював на посаді директора і голови правління громадської організації "Інститут суспільно-економічних досліджень".

У 2010-2015 роках був гендиретором ТОВ "Даймонд Сфір Груп", яке провадило діяльність у сфері ІТ, логістики, будівництва, аграрного господарства тощо.

У 2008-2010 роках працював фінансовим директором Концерну "Стирол", який займається виробництвом добрив і азотних сполук.

Крім того, він обіймав керівні посади у структурних підрозділах "Правекс Банку", "Укрсиббанку".

Згідно із повідомленям, віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров доручив Мироненку провести аудит роботи Держспецзв’язку.

Як повідомлялося, минулого тижня НАБУ повідомило очільнику Держспецзв'язку Юрію Щиголю та його заступнику з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктору Жорі підозрюють у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн під час закупівлі засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних. За кілька годин до цього Кабмін терміново звільнив їх із займаних посад.

22 листопада ВАКС обрав запобіжний захід Юрію Щиголю у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 25 млн грн застави. За кілька днів кошти внесли і він вийшов із СІЗО. Серед іншого, Щиголь займався державною програмою із забезпечення українських бійців безпілотниками "Армія дронів", заснованим у липні 2022 року.

27 листопада ВАКС обрав запобіжний захід Віктору Жорі у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави. Вже наступного дня він вийшов під заставу.

28 листопада ВАКС визначив запобіжний захід ще одному підозрюваному у цій справі – ексдиректору підпорядкованого Держспецзв’язку держпідприємства "Українські спеціальні системи" Артуру Вітренку вигляді застави у розмірі 30 мільйонів гривень.