Україна та Польща погодили перші кроки для розблокування кордону

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та Міністерство інфраструктури Польщі спільно напрацьовують заходи для розблокування кордону.

Як ідеться в повідомленні Мінгромад, у Варшаві відбулась зустріч заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача та державного секретаря Міністерства інфраструктури Польщі Рафала Вебера за головування Ядвіги Емілевич, урядової уповноваженої з питань польсько-українського співробітництва в галузі розвитку та за участі Міністерства фінансів та Міністерства внутрішніх справ Польщі.

До заходів, які погодили сторони, належать:

відкриття пункту пропуску "Угринів – Долгобичув" для проїзду порожніх вантажівок для збільшення пропускної спроможності кордону та зменшення навантаження на інші пункти пропуску;

створення в системі "єЧерга" окремих пасів для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та "Краківець – Корчова". Саме на цих пунктах пропуску є фізичні смуги для порожнього транспорту безпосередньо в пункті пропуску як на українському, так і на польському боці;

запуск пілотного проєкту з реєстрацією в "єЧерзі" безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" терміном в один місяць.

Питання скасування чи змін до "транспортного безвізу" не обговорювалось та не було на порядку денному.

Водночас польські протестувальники наполягають на функціонування "Угринів – Долгобичув" та "Нижанковичі – Мальховіце" лише для транспорту на реєстрації ЄС.

Така позиція неприйнятна для України та Європейського Союзу, адже це дискримінаційна норма по відношенню до інших країн. Останнє було підтверджено під час засідання Координаційної платформи Україна-Польща-ЄС за участі керівництва Директорату Єврокомісії з питань транспорту та мобільності (DG MOVE) 30 листопада.

Разом із цим Мінінфраструктури України спільно з DG MOVE напрацьовують стратегічні рішення, які дозволять врегулювати ситуацію із чергами на кордоні та зменшити напруження у питанні автомобільних перевезень.

Ключовими позиціями є покращення пропускної спроможності наявних пунктів пропуску, зокрема ефективності фітосанітарного та інших видів контролю, для дотримання меморандумів, що регулюють кількість вантажівок, пропущених через кордон.

Також ідеться про розроблення Плану дій щодо розбудови українсько-польських пунктів пропуску (з українського боку стратегія розбудови вже готова).