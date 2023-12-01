Бізнес-партнер брата Шурми почав заробляти на тендерах "Укрзалізниці"

Консорціум "ЕДС-Плутон" у жовтні-листопаді за результатами тендерів отримав два підряди регіональних філій "Укрзалізниці" на реконструкцію об’єктів загальною вартістю 510 млн грн.

Про це повідомляють "Наші гроші" із посиланням на дані у системі Prozorro.

Зокрема, "Південна залізниця" замовила консорціуму реконструкцію пошкодженої через воєнні дії стаціонарної тягової підстанції на Харківщині за 377 млн грн. Цей підряд включає проєктування, тому локальні кошториси і підсумкову відомість ресурсів не опублікували.

"Львівська залізниця" замовила консорціуму реконструкцію підстанції ПС 35 на Закарпатті за 133 млн грн. Із них на устаткування припадає 119 млн грн, або 90%.

Роботи за обома контрактами мають виконати до кінця 2024 року. Консорціум "ЕДС-Плутон" отримав обидва підряди без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Консорціум "ЕДС-Плутон" зі статутним капіталом 200 тис. грн був зареєстрований 25 листопада 2022 року в селі Придніпровське на околиці Дніпра. Його співзасновникам є ТОВ "Плутон IC" і ТОВ "ЕДС-Інжиніринг".

Консорціум "ЕДС-Плутон" вперше отримав державні підряди, хоча "ЕДС-Інжиніринг" із 2016 року виграв тендерів на 495 млн грн, а "Плутон IC" – на 370 млн грн.

Дніпровською фірмою "ЕДС-Інжиніринг" зараз володіє та керує Олександр Запишний з Нікополя. Це бізнес-партнер Олега Шурми, брата заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми. Запишний та Олег Шурма є співвласниками ТОВ "Соларфілд-1".

Директором львівської фірми "Плутон IC" є Євген Дмитрович Овсянікер, а засновником – Дмитро Юхимович Овсянікер із Запоріжжя. Останній володіє запорізьким ПрАТ "Плутон" разом із запорожцем Сергієм Сечиним і росіянином Володимиром Осіповим. Останній є гендиректором і найбільшим акціонером російського виробника електрообладнання ЗАО "НПП Энергия".

Сечин і Дмитро Овсянікер також володіють російським АО "ЭТК "Плутон". Раніше українське ПрАТ "Плутон" входило в групу "Плутон" із російським АТ "ЕТК "Плутон" та іншими.

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Як повідомлялося, раніше заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма визнав, що він вкладав власні гроші у бізнес свого брата, діяльність якого розслідує НАБУ. За словами Шурми, він не був акціонером цього бізнесу, проте надавав йому консультації, допомагав з управлінням, підбором кадрів.

Нагадаємо, раніше журналісти з'ясували, що до літа 2023 року Україна продовжувала оплачувати електроенергію за "зеленим тарифом" сонячним електростанціям брата Ростислава Шурми, що залишились на окупованій Росією території. Хоча, імовірно, ці станції не мали зв’язку з об’єднаною енергосистемою України.

Після публікації цього розслідування НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо виплат за "зеленим тарифом" за електроенергію, вироблену сонячними електростанціями, які перебувають на окупованих територіях.