Гривня знижується: Нацбанк встановив офіційний курс долара на понеділок
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Курс гривні продовжує знижуватися щодо долара США.
За підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 4 грудня, на рівні 36,4606 грн/$, порівняно із 36,3535 грн/$ на п'ятницю.
Водночас курс гривні до євро укріпився на 7 копійок – до 39,6582 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
Зокрема, чистий продаж доларів Національним банком у перший тиждень жовтня, коли відбувся перехід до режиму керованої гнучкості курсу, зріс до рекордних $1,15 мільярда. У наступні два тижні чистий продаж доларів Національним банком складав $575 млн та $735,3 млн відповідно. 20-24 листопада він склав $521,4 млн.
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