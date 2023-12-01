Забудовник Столар продає один з найвідоміших офісних центрів у Києві

Антимонопольний комітет дозволив ТОВ "Ола Файн" придбати контрольну частку в статутному капіталі ТОВ "Парус Холдінг".

Відповідне рішення АМКУ ухвалив 30 листопада, повідомляє Liga.net.

ТОВ "Парус Холдінг" належить відомому забудовнику Вадиму Столару (80%, через фонд "Генезис") та його колишній дружині Інні Майструк (20%, через фонд "Стрім Інвестмент").

Ключовий актив цієї фірми – ТОВ "Передові технології плюс", якому належить будівля торговельно-офісного комплексу "Парус" по вулиці Мечнікова, 2 у центрі Києва.

Фірма "Ола Файн" належить підприємцю Максиму Кріппі (100%, через фонд "АРС Кепітал").

Кріппа до останнього часу був маловідомим бізнесменом, засновником десятка компаній, які займаються торгівлею, рекламою та виробництвом програмного забезпечення. На початку 2022 року він став офіційним власником української кіберспортивної команди NAVI.

Крім того, в його будинку в Броварах зареєстровано компанію "Смартленд", яка більш ніж за 1 млрд грн придбала київський готель "Дніпро". Однак тоді про купівлю готелю публічно заявляв засновник NAVI Олександр Кохановський, він не називав своїх партнерів у цій угоді. Згодом виявилося, що для придбання готелю "Смартленд" взяв кредити в українських банках.

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Як повідомлялося, забудовник і народний депутат від забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар придбав бізнес-центр "Парус" на початку 2021 року у іншого столичного забудовника Вагіфа Алієва.

Вартість угоди сторони не розкривали, але ЗМІ оцінювали бізнес-центр у приблизно $100-150 млн.

"Парус" – бізнес-центру класу "А", який розташований у центрі Києва. Висотність – 33 поверхи, загальна площа – близько 70 000 кв. м, орендна – близько 50 000 кв. м. До 2016 року "Парусом" у рівних частках володіли Вагіф Алієв та олігарх Дмитро Фірташ, який згодом передав свою частку Алієву.