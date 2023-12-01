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Алієв (35) Київ (4306) нерухомість (459) забудова (201) Столар (24)

Забудовник Столар продає один з найвідоміших офісних центрів у Києві

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парус

Антимонопольний комітет дозволив ТОВ "Ола Файн" придбати контрольну частку в статутному капіталі ТОВ "Парус Холдінг".

Відповідне рішення АМКУ ухвалив 30 листопада, повідомляє Liga.net.

ТОВ "Парус Холдінг" належить відомому забудовнику Вадиму Столару (80%, через фонд "Генезис") та його колишній дружині Інні Майструк (20%, через фонд "Стрім Інвестмент").

Ключовий актив цієї фірми – ТОВ "Передові технології плюс", якому належить будівля торговельно-офісного комплексу "Парус" по вулиці Мечнікова, 2 у центрі Києва.

Фірма "Ола Файн" належить підприємцю Максиму Кріппі (100%, через фонд "АРС Кепітал").

Кріппа до останнього часу був маловідомим бізнесменом, засновником десятка компаній, які займаються торгівлею, рекламою та виробництвом програмного забезпечення. На початку 2022 року він став офіційним власником української кіберспортивної команди NAVI.

Крім того, в його будинку в Броварах зареєстровано компанію "Смартленд", яка більш ніж за 1 млрд грн придбала київський готель "Дніпро". Однак тоді про купівлю готелю публічно заявляв засновник NAVI Олександр Кохановський, він не називав своїх партнерів у цій угоді. Згодом виявилося, що для придбання готелю "Смартленд" взяв кредити в українських банках.

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Як повідомлялося, забудовник і народний депутат від забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар придбав бізнес-центр "Парус" на початку 2021 року у іншого столичного забудовника Вагіфа Алієва.

Вартість угоди сторони не розкривали, але ЗМІ оцінювали бізнес-центр у приблизно $100-150 млн.

"Парус" – бізнес-центру класу "А", який розташований у центрі Києва. Висотність – 33 поверхи, загальна площа – близько 70 000 кв. м, орендна – близько 50 000 кв. м. До 2016 року "Парусом" у рівних частках володіли Вагіф Алієв та олігарх Дмитро Фірташ, який згодом передав свою частку Алієву.

Автор: Михайло Орлюк
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Кто то пилит на закупках продовольствия для армии, кто то заключает контракты с фирмами однодневками на миллиарды на закупку оружия которое не поставляется, кто то заключает контракты на дороги с девушкой по имени Яна Хланта, которая с Резниченко в гражданском браке на миллиарды, кто то за три дня до наложения РНБО санкций на прихвостней Януковича, а именно на фирму Медведчука и жены Кушнира (Киевгорстрой) с главой ОПЗЖ столицы Столара предупреждает и дает возможность перепаковать и перерегистрировать 2 самолёта Медведчука и один Кушнира-Столара, а бизнес партнёр Ермака Колюбаев начинает заходить в долю Медведчука в застройщике Энсо (Медведчук-Столар), в строительные фонды Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп"). Ермак отжал долю Медведчука, которая должна была пойти государству? Самолеты улетели а теперь и мерседес Медведчука который был под арестом тоже исчез.... Выходит материал о коррупции в Киевгорстрое, где Кушнир с семьей умножает холдинг на ноль - реакция правоохранительных органов ноль, так как там крыша ОПЗЖ Ермак с Арахамией крышуют как Кушниров так и завхоза Януковича Кравца все схемы. А кто у нас глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку? Правильно Магомедов Руслан - он же внештатный советник Ермака. А кого в ресторане Ишак зафиксировал журналист Украинской правды Ткач? Арахамию и завхоза Януковича Кравца, это только как пример, так что не удивляйтесь маеткам по 20 лямов прихвостней Януковича. А вот например главный столичный ОПЗЖшник и один из проводников русского мира в столице (переименовались в Видновлення Украины) Столар, который является действующим депутатом и проживает 10 месяцев в году в Монако, а почему бы и нет? Видно на лазурном берегу лучше, по этому Столар решил продать свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://www.olx.ua/d/obyavlenie/villa-klassa-lyuks-u-ozera-IDOXrgm.html?reason=observed_ad ), у них войны нету, у них тут распилы на дорогах, на закупках для МО, одели форму милитари, на конвейере видосики для незламних, и воровство как будто завтра не наступит, а потом они поедут домой, кто куда, кто в Москву, кто в Монако.
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01.12.2023 20:47 Відповісти
Який це забудовник? Це бандюга, аферист, крадій, який разом з міською владою калічить Київ!
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02.12.2023 13:47 Відповісти
А давайте порадуємся, що хоч хтось насолоджується життям, воруючи міль'ярди у бідної країни і не думаючи про якусь там війну (Сарказм). І забувши про те, що їх "нєдвижимость" має хоч якусь цінність тільки тоді, коли хтось тримає фронт і хтось збиває ракети перд Києвом
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03.12.2023 08:27 Відповісти
 
 