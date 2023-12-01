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газ (7456) газосховище (582) експорт (3411)

Міжнародні трейдери рекордними темпами забирають газ з українських сховищ

Новини БізнесЦензор Енергетика

газ

Добовий обсяг реекспорту природного газу, що зберігається в українських підземних сховищах у режимі "митного складу", 1 грудня досяг 31,9 млн кубометрів на добу.

Це найвище добове значення реекспорту за всю історію спостережень, свідчать розрахунки галузевого видання ExPro.

Основна частина газу з українських сховищ експортується до Словаччини – 14,3 млн кубометрів, до Польщі – 12,6 млн куб. м та до Молдови – 5 млн куб. м.

Міжнародні трейдери рекордними темпами забирають газ з українських сховищ 01

При цьому обсяги експорту природного газу з "митного складу" українських ПСГ у листопаді 2023 року склали 281,5 млн кубометрів. У порівнянні з жовтнем обсяги експорту зросли у 26 разів. Також це найвище значення експорту за останні два роки – з грудня 2021 року.

Основну частину газу в листопаді було експортовано до Польщі – 142,5 млн кубометрів або 51% всього обсягук, до Молдови – 85,8 млн куб. м або 30%, до Словаччини – 51,6 млн куб. м або 18,4% та до Угорщини – 1,7 млн куб. м або 0,6%.

Зростання обсягів експорту газу з "митного складу" пов’язано із початком опалювального сезону як в Україні, так і в Європі. Компанії, що у попередні місяці закачували газ до України, вже у листопаді експортували його назад до Європи. Високі ціни на газ, що зберігалися на європейському ринку в листопаді, також сприяли зростанню обсягів експорту.

Станом на 30 листопада на "митному складі" українських ПСГ зберігалося 3,12 млрд кубометрів природного газу, що майже удвічі більше, ніж минулого року. Очікується, що у грудні обсяги реекспорту газу залишаться на високому рівні.

Як повідомлялося, у цьому опалювальному сезоні Україна почала відбір газу з підземних сховищ 7 листопада. За даними Міненерго та "Нафтогазу", на цю дату у сховищах зберігалося 16,06 млрд куб м газу (без урахування 554 млн куб. м буферного газу).

Однак значну частину цьогорічних запасів сформували українські та іноземні компанії, які зберігають газ на "митному складі" українських ПСГ. Станом на 5 листопада на "митному складі" зберігалося 3,32 млрд куб м природного газу, найвище значення з листопада 2021 року. 

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+10
Прикольно.
А ми не хочемо блокувати газ для словаччини і польщі?, поки вони не розблокують наші кордони, чи беззубі чмошники-пісюністи не здатні на симетричну відповідь?
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01.12.2023 17:21
+10
Опалювальний сезон, це їх газ, вони його закачали, за нього заплатили, нехай беруть...
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01.12.2023 18:17
+9
Це їхній газ. Тобто їх власність.
Вчинити так могли б тільки кацапи.
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01.12.2023 18:18
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Прикольно.
А ми не хочемо блокувати газ для словаччини і польщі?, поки вони не розблокують наші кордони, чи беззубі чмошники-пісюністи не здатні на симетричну відповідь?
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01.12.2023 17:21 Відповісти
а шо вони з цього будуть мати?
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01.12.2023 17:27 Відповісти
Це їхній газ. Тобто їх власність.
Вчинити так могли б тільки кацапи.
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01.12.2023 18:18 Відповісти
а то не наші водії заблоковані на кордонах ? ти тєрпіла ?
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01.12.2023 19:12 Відповісти
А тебе чому тільки 05.011.23 ведмедчук тут зарєєстрував? Де ти листопада місяця отирався?
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01.12.2023 21:13 Відповісти
а ти не сери кирпичами зпрожогу,ваш зебаран в яку форму медведчука вирядив як впіймали хлопці ? врагі народа.
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01.12.2023 21:16 Відповісти
Ти не відповів на питання, кацап, де ти до листопада місяц ошивався ?
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01.12.2023 21:33 Відповісти
Ти то сереш постійно, підху...ловник. Завчасно зареєструвалось.
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01.12.2023 22:28 Відповісти
що - солодка дупа в преЗЕдента ? так скиглиш за зеленим лайном покидьку.
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01.12.2023 22:46 Відповісти
Яке тупе)
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02.12.2023 20:05 Відповісти
Та вони стільки зробили, щоб його заблокувати, що тихо сидять, якби непричетні, то все погані поляки, та словаки
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01.12.2023 20:00 Відповісти
Що це за пропопозиція?
Україна скільки ресурсу витратила, щоби добитися статусу газового хабу у Європі і дуже довго пропонувала закачувати газ Європейським компаніям, що б тепер одним ідіотським кроком у стилі Зе все зруйнувати?
Цей газ належить не країнам, а приватним компаніям, які платять Укртрансгазу валюту за зберігання.
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01.12.2023 21:11 Відповісти
А вони у відповідь заблокують постачання електроенергії в Україну, від чого легко можуть виникнути регіональні блекаути, кацапи постараються по повній. Конфронтація - це дуже небезпечна гра, в яку навіть не варто починати грати, тим більше нам, бо нам потрібен відкритий західний кордон.
Я розумію ситуативну ненависть та бажання помститися, але це не дасть бажаного ефекту, а шкоди наробить величезної.
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02.12.2023 10:15 Відповісти
Опалювальний сезон, це їх газ, вони його закачали, за нього заплатили, нехай беруть...
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01.12.2023 18:17 Відповісти
Поспішають, бояться не встигнути?
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01.12.2023 19:14 Відповісти
вони щось знають
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01.12.2023 20:53 Відповісти
Це ринок. Вони хочуть продати більші обсяги дорожче, поки споживачі купують за такою ціною. Нічого конспірологічного, звичайний бізнес.
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02.12.2023 10:18 Відповісти
Зазвичай обсяги на майбутнє продають ф'ючерсними угодами. А фізичний відбір у першу чергу здійснюють із самих ненадійних (або дорогих) схованок...
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02.12.2023 12:38 Відповісти
 
 