Міжнародні трейдери рекордними темпами забирають газ з українських сховищ
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Добовий обсяг реекспорту природного газу, що зберігається в українських підземних сховищах у режимі "митного складу", 1 грудня досяг 31,9 млн кубометрів на добу.
Це найвище добове значення реекспорту за всю історію спостережень, свідчать розрахунки галузевого видання ExPro.
Основна частина газу з українських сховищ експортується до Словаччини – 14,3 млн кубометрів, до Польщі – 12,6 млн куб. м та до Молдови – 5 млн куб. м.
При цьому обсяги експорту природного газу з "митного складу" українських ПСГ у листопаді 2023 року склали 281,5 млн кубометрів. У порівнянні з жовтнем обсяги експорту зросли у 26 разів. Також це найвище значення експорту за останні два роки – з грудня 2021 року.
Основну частину газу в листопаді було експортовано до Польщі – 142,5 млн кубометрів або 51% всього обсягук, до Молдови – 85,8 млн куб. м або 30%, до Словаччини – 51,6 млн куб. м або 18,4% та до Угорщини – 1,7 млн куб. м або 0,6%.
Зростання обсягів експорту газу з "митного складу" пов’язано із початком опалювального сезону як в Україні, так і в Європі. Компанії, що у попередні місяці закачували газ до України, вже у листопаді експортували його назад до Європи. Високі ціни на газ, що зберігалися на європейському ринку в листопаді, також сприяли зростанню обсягів експорту.
Станом на 30 листопада на "митному складі" українських ПСГ зберігалося 3,12 млрд кубометрів природного газу, що майже удвічі більше, ніж минулого року. Очікується, що у грудні обсяги реекспорту газу залишаться на високому рівні.
Як повідомлялося, у цьому опалювальному сезоні Україна почала відбір газу з підземних сховищ 7 листопада. За даними Міненерго та "Нафтогазу", на цю дату у сховищах зберігалося 16,06 млрд куб м газу (без урахування 554 млн куб. м буферного газу).
Однак значну частину цьогорічних запасів сформували українські та іноземні компанії, які зберігають газ на "митному складі" українських ПСГ. Станом на 5 листопада на "митному складі" зберігалося 3,32 млрд куб м природного газу, найвище значення з листопада 2021 року.
Будь ласка, зачекайте...
А ми не хочемо блокувати газ для словаччини і польщі?, поки вони не розблокують наші кордони, чи беззубі чмошники-пісюністи не здатні на симетричну відповідь?
Вчинити так могли б тільки кацапи.
Україна скільки ресурсу витратила, щоби добитися статусу газового хабу у Європі і дуже довго пропонувала закачувати газ Європейським компаніям, що б тепер одним ідіотським кроком у стилі Зе все зруйнувати?
Цей газ належить не країнам, а приватним компаніям, які платять Укртрансгазу валюту за зберігання.
Я розумію ситуативну ненависть та бажання помститися, але це не дасть бажаного ефекту, а шкоди наробить величезної.