БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
2091 відвідувач онлайн
Новини ВладаФінанси
2 328 23
кордон (815) Польща (2016) Гетманцев (271) Державна митна служба (351)

Блокада кордону: Гетманцев оцінив втрати держбюджету у мільярди гривень

Новини БізнесЦензор Влада Фінанси

гетманцев

Через блокування польськими перевізниками кордону український бюджет втрачає надходження від митних платежів.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"Є перші цифри роботи митниці за листопад. Індикативний показник у 48,5 млрд грн виконано лише на 39,2 млрд грн або на 81%. Зважаючи на перевиконання плану минулого місяця, недовиконання у листопаді можна пояснити лише падінням вантажообігу на західній ділянці кордону. Ось прямі втрати від безглуздого незаконного і несправедливого блокування", – наголосив Гетманцев.

Він зауважив, що надходження до держбюджету від Податкової служби у листопаді залишилися стабільними.

"Надходження до загального фонду держбюджету становлять 83,8 млрд грн. Приріст у порівнянні до листопада 2022 року становить 21 млрд грн або на 33,4% більше. Показники розпису Мінфіну виконано у повному обсязі (100,8%, додатково до бюджету надійшло 0,6 млрд гривень)", – уточнив Гетманцев.

Читайте також: У Єврокомісії розкритикували бездіяльність влади Польщі через блокування кордону з Україною

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин". Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили пункт пропуску "Медика – Шегині".

Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планувалася терміном на два місяці – до кінця року.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+9
показати весь коментар
01.12.2023 21:01
+8
ГЕТМАНЦЕВ: «криша» ФСБшного бізнесу в Україні https://www.youtube.com/watch?v=I3_PHto1wjA

«Кротоферма Сівковича» та Данило Гетманцев: як вербували зрадників України https://www.youtube.com/watch?v=JuGdj4jqMfs
показати весь коментар
01.12.2023 18:46
+6
а бізнес оцінив присутність гетьманцЄва в України у сотні мільярдів збитків
показати весь коментар
02.12.2023 11:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто б казав...
показати весь коментар
01.12.2023 18:20 Відповісти
ГЕТМАНЦЕВ: «криша» ФСБшного бізнесу в Україні https://www.youtube.com/watch?v=I3_PHto1wjA

«Кротоферма Сівковича» та Данило Гетманцев: як вербували зрадників України https://www.youtube.com/watch?v=JuGdj4jqMfs
показати весь коментар
01.12.2023 18:46 Відповісти
Головний податківець країни: схеми в Автодорі, кримський https://www.youtube.com/watch?v=IpL0GIcQGUs

Як цій фсбешній шавці, сівковича, СБ України ще не привязала електро-дроти від енергоатому до яєць цієї мразі...???!!!
А щеб краще, щоб зробили ГІРЛЯНДУ з фсбешної консерви-засланого дєрмового козачка та того татарбунарського мусорка, які в трьох лизали та облизували до грудня 2013 року дупи сівковича, януковича, захарченку та якименка...!!!

ВОВА, щоб не запізно було застрелитись...!!!
показати весь коментар
01.12.2023 19:11 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2023 21:01 Відповісти
Засмердела очередная частичка того ЗЕшмурдяка , который Бовдури та Телепні ( 73% / 43% ) завели во власть в 2019 году ... изображает патриотическую озабоченность. А чего твой Военный Вождь молчит ? Ему, наверное, некогда реагировать на блокаду, есть неотложная проблема - надо Залужного попытаться убрать.
показати весь коментар
02.12.2023 08:55 Відповісти
Та ви паскуди накрали в сотні раз більше, думаєте, що навколо всі сліпі і дурні...ГЕТЬ з влади зрадників!
показати весь коментар
02.12.2023 10:24 Відповісти
гтм пнх
показати весь коментар
02.12.2023 10:54 Відповісти
а бізнес оцінив присутність гетьманцЄва в України у сотні мільярдів збитків
показати весь коментар
02.12.2023 11:15 Відповісти
Втрати від агента ФСБ Гетманцева - трильйон гривень.
показати весь коментар
02.12.2023 13:29 Відповісти
Шістка Сівковича.
показати весь коментар
02.12.2023 22:35 Відповісти
Оціняльщик.
показати весь коментар
03.12.2023 09:57 Відповісти
Що ця економічна мразина робить у владі?
показати весь коментар
03.12.2023 13:55 Відповісти
А шо ж ты так доруководился, что блокада произошла? Или кто у нас опять виноват? Порошенко?
показати весь коментар
03.12.2023 15:32 Відповісти
Все вірно. Те, що протест проплатила рашка, це дрібниця. Чи вам теж проплатила?
показати весь коментар
04.12.2023 12:26 Відповісти
Какие ваши доказательства Вам на телемарафоне так сказали? И в Венгрии, и в Словакии Оно же проще сказать, что это все происки врагов, а не наши косяки
Я в совке все время этот наратив слышал Все шпионы, диверсанты и тд Ничего не меняется, кроме вывески...
показати весь коментар
04.12.2023 14:21 Відповісти
Вихід елементарний-підняти ціни.На все.
показати весь коментар
03.12.2023 18:20 Відповісти
Економічна блокада вигідна плісняві та їх запоребриковим хазяям.
Хіба не для цього вони не дали Пороху провести перемовини у Польщі?
показати весь коментар
03.12.2023 20:32 Відповісти
В ОТСТАВКУ, ГНИДА!!!!!!!
показати весь коментар
03.12.2023 20:59 Відповісти
Гетменцев вже і не скриває що має відношення до фсб і кремля ....
Проста расєйська чи малороська душа.
показати весь коментар
03.12.2023 21:12 Відповісти
А вас попереджали? Хай кожний думає як що він ще згоден думати. А що робити? ДУМАЙ-ТЕ.
показати весь коментар
03.12.2023 23:38 Відповісти
Які забавні коментарі. Жодного по суті
показати весь коментар
04.12.2023 12:23 Відповісти
Скільки біди завдяки цим полякам, реально
показати весь коментар
04.12.2023 13:19 Відповісти
Якийсь заказний пост, бо всім відомо що ті страйки в Польщі відбулися завдяки проплаченим москалякам, тут мабуть те саме... Дістали вже
показати весь коментар
04.12.2023 23:55 Відповісти
 
 