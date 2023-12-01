Оскарженню не підлягає: Суд підтвердив законність виведення з ринку банку Жванії і Мартиненка

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 29 листопада залишив у силі рішення судів першої та апеляційної інстанцій про правомірність рішення Національного банку про віднесення ПАТ "Діамантбанк" до категорії неплатоспроможних.

Як ідеться в повідомленні НБУ, позивачем у цій справі виступало ТОВ "ПФК "Енергоінвест".

"Національний банк вітає законне та обґрунтоване рішення Верховного Суду, яким підтверджено правомірність рішення про виведення "Діамантбанку" з ринку. Постанова Верховного Суду є остаточною і оскарженню не підлягає", – зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

Як повідомлялося, Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 22 червня 2017 року ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Діамантбанк". На той час головою правління "Діамантбанку" був Олег Ходачук.

Основною підставою для такого рішення був факт зменшення нормативів капіталу банку менше ніж до однієї третини від мінімального рівня, встановленого нормативно-правовими актами Національного банку, а також те, що банк не виконав у відповідний строк план реструктуризації, яким було передбачено здійснення заходів для його докапіталізації.

ТОВ "ПФК "Енергоінвест" у вересні 2017 року звернулося до суду з позовом до Національного банку, в якому просило визнати протиправним та скасувати рішення про віднесення ПАТ "Діамантбанк" до категорії неплатоспроможних.

29 травня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва дійшов висновку, що Національний банк правомірно прийняв рішення про виведення ПАТ "Діамантбанк" з ринку. Це рішення підтвердив суд апеляційної інстанції, а також Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду.

"Діамантбанк" було зареєстровано в листопаді 1993 року. Згідно з даними НБУ, на 1 квітня 2017 року за розміром загальних активів (7,27 млрд грн) "Діамантбанк" займав би 23 місце серед 90 працюючих українських банків.

До визнання фінустанови неплатоспроможною власниками суттєвої участі у "Діамантбанку" були Давид Жванія, Ігор Крезь, Андрій Щукін та В'ячеслав Циганенко, міноритарним акціонером – екснародний депутат Микола Мартиненко.

На початок квітня 2017 року кошти клієнтів у банку становили 4,24 млрд грн, у тому числі фізосіб – 2,07 млрд грн.