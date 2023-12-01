Блокування кордону: У чергах на в’їзд до України стоять 2 100 вантажівок

Станом на ранок 1 грудня у чергах на в’їзд в Україну на українсько-польському кордоні перебувало близько 2100 вантажних транспортних засобів.

Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, блокування чотирьох напрямків польськими перевізниками на кордоні триває: йдеться про пункти пропуску "Ягодин - Дорогуськ", "Краковець - Корчова", "Рава-Руська - Гребенне" та "Шегині - Медика".

"Станом на сьогодні, згідно з інформацією польських колег, на всіх цих чотирьох напрямках у бік України в чергах знаходяться десь 2100 вантажних транспортних засобів. Найбільше – поблизу "Шегині" та "Рава-Руська", – сказав Демченко.

Він уточнив, що невелику кількість транспортних засобів все ж пропускають через кордон. Найбільш інтенсивний рух на напрямі ПП "Краковець".

"По пункту пропуску "Ягодин" польська сторона минулої доби прийняла не більше 20 вантажівок на в'їзд до країни", – сказав Демченко.

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Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин". Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили пункт пропуску "Медика – Шегині".

Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планувалася терміном на два місяці – до кінця року.

Переговори українських урядовців з протестувальниками результату не дали, а голова Держагентства відновлення та розвитку Мустафа Найєм наголосив, що деякі вимоги польських перевізників Україна навіть не обговорюватиме.