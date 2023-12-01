БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
2091 відвідувач онлайн
Новини ВладаСоціальна політика
3 973 7
наука (55) путін (903) росія (11571)

"Грошей нема": Путін відповів на прохання розширити програму для російських вчених

Новини БізнесЦензор Влада Соціальна політика

путин

У російському бюджеті на 2024-2026 роки немає грошей на розширення проєкту підтримки молодих вчених "Менделеєвська карта".

Про це російський президент Володимир Путін заявив під час зустрічі з молодими вченими, пише The Moscow Times.

У відповідь на прохання розглянути можливість розширити функціонал програми для вчених Путін нагадав, що зараз його фінансують приватні компанії-партнери, а кошти у російському бюджеті знайти на це буде "непросто".

"Що стосується розширення дії "Менделеєвської карти", тоді потрібно, щоб уряд пропрацював. Чи можлива і з якого часу підтримка з боку федерального бюджету", – сказав президент.

Він додав, що до вже ухваленого бюджету на наступні три роки внести додаткові витрати "напевно, буде непросто".

"Механізм простий – гроші на стіл треба. (Міністру фінансів Антону) Сілуанову сказати: "Давай гроші". Він зараз плакати буде: "Грошей нема", – з усмішкою припустив Путін.

Програма, яка призначена для російських вчених віком до 25 років, а також студентів та школярів з числа переможців олімпіад, була запущена з ініціативи Мінобрнауки та Ради при президенті РФ з науки та освіти. Вона дозволяє отримувати знижки та преференції.

Як повідомлялося, 27 листопада російський президент Путін підписав закон про федеральний бюджет РФ на 2024-2026 роки, який передбачає рекордне зростання видатків на армію з часів СРСР.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензора: Скільки Україна та Росія витрачають на війну

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
''Дєнєг нєту , но ви дєржітєсь''-десь ми вже таке чули.
показати весь коментар
01.12.2023 15:35 Відповісти
Кацапия выращивает самых оригинальных учёных - ракету сделать могут, а стиралку или телик - голяк.
показати весь коментар
01.12.2023 15:50 Відповісти
Петр прорубил окно в Европу - Путин его заколачивает.

Петр ездил в Европу учиться - Путин сам все время поучает европейцев.

Петр привлек в Россию европейских ученых - Путин разрывает международные научные связи, за контакты с иностранными учеными российских ученых сажают в тюрьму.

Петр посылал молодых россиян учиться в Европу, создал первые в России учебные заведения европейского типа - Путин ликвидирует в России Болонскую систему, отрезая российское информационное пространство от европейского и лишая российскую молодежь будущего.

Петр резко уменьшил роль религии, ликвидировал патриаршество, низведя РПЦ до роли заштатного ведомства - Путин сделал православие фактически государственной религией, а РПЦ - фактически государственной церковью.

Петр внедрял в экономику западные технологии - Путин страдает тяжелой формой "бреда импортозамещения" - это когда люди возмущаются, почему все стало одновременно так дорого и так плохо - а начальство в ответ повторяет как попугай вот это слово, не имеющее смысла - "импортозамещение".

Петр внедрял в российское общество европейскую культуру и образ жизни - Путин постоянно твердит о тлетворности западной культуры и необходимости оградить от нее россиян.
показати весь коментар
01.12.2023 15:53 Відповісти
Петро (Порошенко) прорубав вікно у цивілізований світ, а зеленський його забиває!
показати весь коментар
01.12.2023 15:58 Відповісти
Петя - хворий на голову *******-сіфілітік;
Вова - хворий на голову маразматик і педофіл.
показати весь коментар
01.12.2023 16:17 Відповісти
Це була "хо-телка" Петра, а реальність петровської еліти в Европі була така ж, як і самого Петра: - "...чему нибудь, да как нибудь...". Так й понині, чи може я щось пропустив з Пісько-Путінськими й не тільки доцями? На жаль й своїх таких маємо. Якщо БОГ чогось хоче, то ВІН це робить попри згоди всіх царів світу, бо вони не боги, ніколи ними не були й ніколи не будуть.
показати весь коментар
01.12.2023 19:22 Відповісти
Це я ЩО прочитав? Натяк на "філософічний диспут"?
показати весь коментар
01.12.2023 19:25 Відповісти
 
 