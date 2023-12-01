"Грошей нема": Путін відповів на прохання розширити програму для російських вчених
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У російському бюджеті на 2024-2026 роки немає грошей на розширення проєкту підтримки молодих вчених "Менделеєвська карта".
Про це російський президент Володимир Путін заявив під час зустрічі з молодими вченими, пише The Moscow Times.
У відповідь на прохання розглянути можливість розширити функціонал програми для вчених Путін нагадав, що зараз його фінансують приватні компанії-партнери, а кошти у російському бюджеті знайти на це буде "непросто".
"Що стосується розширення дії "Менделеєвської карти", тоді потрібно, щоб уряд пропрацював. Чи можлива і з якого часу підтримка з боку федерального бюджету", – сказав президент.
Він додав, що до вже ухваленого бюджету на наступні три роки внести додаткові витрати "напевно, буде непросто".
"Механізм простий – гроші на стіл треба. (Міністру фінансів Антону) Сілуанову сказати: "Давай гроші". Він зараз плакати буде: "Грошей нема", – з усмішкою припустив Путін.
Програма, яка призначена для російських вчених віком до 25 років, а також студентів та школярів з числа переможців олімпіад, була запущена з ініціативи Мінобрнауки та Ради при президенті РФ з науки та освіти. Вона дозволяє отримувати знижки та преференції.
Як повідомлялося, 27 листопада російський президент Путін підписав закон про федеральний бюджет РФ на 2024-2026 роки, який передбачає рекордне зростання видатків на армію з часів СРСР.
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