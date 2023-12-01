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Ще 400 тисяч кубометрів газу на добу: В Україні запустили в експлуатацію три нові свердловини

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свердловина

У листопаді "Укргазвидобування" ввело в експлуатацію ще три високодебітні свердловини, які сумарно забезпечують понад 400 тис. кубометрів на добу.

Як повідомляє пресслужба, дві з них – нові, третя – відновлена з ліквідаційного фонду.

Зазначається, що нову розвідувальну свердловину пробурено на нещодавно відкритому родовищі. Місце для буріння фахівці визначили на підставі проведених раніше 3D-сейсморозвідувальних досліджень.

Іншу нову оціночно-експлуатаційну свердловину пробурено на "старому" родовищі, яке експлуатують вже понад 50 років. Фахівці виконали глибокий аналіз стану розробки, оцінили залишковий потенціал газоконденсатних покладів і визначили місце для нової свердловини.

Відновлена свердловина перебувала в ліквідаційному фонді впродовж 35 років. Фахівці визначили перспективність реліквідації свердловини та подальшого проведення гідравлічного розриву пласта.

Були проведені роботи з капітального ремонту та реліквідації свердловини, а також підготовлено свердловину до ГРП. Зазначається, що зовнішній підрядник успішно виконав двостадійний гідророзрив, завдяки якому вдалося отримати високий дебіт.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+7
Так не хотіли..Бо кацапи платили продажним виродкам за те щоб ніхто нічого не робив ,а купували в кацапів газ.
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01.12.2023 16:23
+5
Можуть же якщо хочуть!!!
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01.12.2023 15:35
+5
Газ в Україні був і є. Колись тільки на українському газі працювала сталінська індустріалізація усього СРСР.
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01.12.2023 16:33
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Можуть же якщо хочуть!!!
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01.12.2023 15:35 Відповісти
впевнений, що там якщо копнути ..
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01.12.2023 15:48 Відповісти
Можу навіть адресу в Бориславі підкинути, де в підвалі Хрущовки постійно газ збирається.

Якщо б на Галичині були спустошені всі родовища, цього б не відбувалось!
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01.12.2023 17:49 Відповісти
Нічого там не "спустошено". Свердловини законсервовані в 70-х роках по рішенню вищого політичного керівництва СРСР.
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01.12.2023 18:31 Відповісти
Знаю,сам родом з Прикарпаття
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01.12.2023 21:44 Відповісти
Перепрошую - якщо не секрет, звідки?
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01.12.2023 22:02 Відповісти
Долинський район
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02.12.2023 06:16 Відповісти
Дякую.

Майже земляк - пам'ятаю, з автостанції автобуси їздили у Ваш напрямок.
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02.12.2023 09:59 Відповісти
Так не хотіли..Бо кацапи платили продажним виродкам за те щоб ніхто нічого не робив ,а купували в кацапів газ.
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01.12.2023 16:23 Відповісти
Газ в Україні був і є. Колись тільки на українському газі працювала сталінська індустріалізація усього СРСР.
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01.12.2023 16:33 Відповісти
І газ, і навіть у більшій мірі нафта. Якщо хто не знає - гасову лампу винайшов бориславській аптекар Йоган (Ян) Зег.

А потім Українські нафтовики вчили тупиків із Залісся добувати газ в Тюмені.

З тих пір і пішло про "Хохло-Мансійській автономний округ".
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01.12.2023 17:54 Відповісти
146 млн. куб. на рік. Не так вже й погано.
"Курочка по зерньішку..." - як казало Пуйло.
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01.12.2023 16:35 Відповісти
Глибинні свердловини в Карпатах в 70-ті роки пробили НГДУ (Надвірнянське нафто-газо-добувне управління) і Івано Франківське УБР (Управління бурових робіт) за спеціальними ********* натоді технологіями, розробленими фахівцями Івано-Франківського Інституту Нафти і Газу (єдиного на той час в СРСР.) Було отримано дуже високий напір, що свідчило про невичерпні запаси. Але тоді "заскавчали" румуни, бо розробка наших родовищ грозила виснаженням родовищ Румунії у Плоєштах. Саме у той час нашими Івано-франківськими організаціями було досягнуто глибинних покладів нафти і газу в р-нах Ханти-Мансійська і Нижньо-Вартівська. Тому товаріщь Брєжнєв, погладив по голівці товаріща Чаушєску і наказав наші свердловини "закоркувати" (законсервувати, навіть засекретити...). Ще живі люди - працівники НГДУ і УБР, котрі пам"ятають і знають де ті свердловини знаходяться, бо то колосальна робота була проведена. Розвернути бурову - то не палку поставити.
Колись ми, члени партії "Наша Україна" інформували новообраного Президента (Б А Р А Н А ) Ющенка про це, що можна було перейти на власні енергоносії і не платити кацапам мільярди та не входити в залежність від москви. Але пан Ющенко лише цмокав губами... і процмокав все, що мав.
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01.12.2023 18:54 Відповісти
Я з тих країв,бачив як на початку 2000 все робилось.УБР хоче бурити поглибше,бо за пробурений метр отримує гроші.Є пласт нафти,пролетіли,і пішли далі
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01.12.2023 21:47 Відповісти
Координаты кацапам уже сбросили?
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01.12.2023 20:23 Відповісти
 
 