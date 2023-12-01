Ще 400 тисяч кубометрів газу на добу: В Україні запустили в експлуатацію три нові свердловини
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У листопаді "Укргазвидобування" ввело в експлуатацію ще три високодебітні свердловини, які сумарно забезпечують понад 400 тис. кубометрів на добу.
Як повідомляє пресслужба, дві з них – нові, третя – відновлена з ліквідаційного фонду.
Зазначається, що нову розвідувальну свердловину пробурено на нещодавно відкритому родовищі. Місце для буріння фахівці визначили на підставі проведених раніше 3D-сейсморозвідувальних досліджень.
Іншу нову оціночно-експлуатаційну свердловину пробурено на "старому" родовищі, яке експлуатують вже понад 50 років. Фахівці виконали глибокий аналіз стану розробки, оцінили залишковий потенціал газоконденсатних покладів і визначили місце для нової свердловини.
Відновлена свердловина перебувала в ліквідаційному фонді впродовж 35 років. Фахівці визначили перспективність реліквідації свердловини та подальшого проведення гідравлічного розриву пласта.
Були проведені роботи з капітального ремонту та реліквідації свердловини, а також підготовлено свердловину до ГРП. Зазначається, що зовнішній підрядник успішно виконав двостадійний гідророзрив, завдяки якому вдалося отримати високий дебіт.
Будь ласка, зачекайте...
Якщо б на Галичині були спустошені всі родовища, цього б не відбувалось!
Майже земляк - пам'ятаю, з автостанції автобуси їздили у Ваш напрямок.
А потім Українські нафтовики вчили тупиків із Залісся добувати газ в Тюмені.
З тих пір і пішло про "Хохло-Мансійській автономний округ".
"Курочка по зерньішку..." - як казало Пуйло.
Колись ми, члени партії "Наша Україна" інформували новообраного Президента (Б А Р А Н А ) Ющенка про це, що можна було перейти на власні енергоносії і не платити кацапам мільярди та не входити в залежність від москви. Але пан Ющенко лише цмокав губами... і процмокав все, що мав.