БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
2076 відвідувачів онлайн
Новини Енергетика
6 507 4
видобуток (1581) нафта (4369) США (4297)

США встановили новий історичний рекорд з видобутку нафти

Новини БізнесЦензор Енергетика

нефть

Видобуток нафти у США у вересні зріс на 1,7% або на 224 тис. барелів на добу – до 13,24 млн барелів на день.

Це новий рекорд в історії країни, пише Financial Times із посиланням на дані Управління енергетичної інформації США (IEA).

Видання зауважує, що зараз США видобувають більше нафти, ніж будь-яка інша країна в історії, оскільки країни ОПЕК+ обмежують видобуток, намагаючись зберегти високі ціни на нафту.

Зростання видобутку нафти в США відбувається, незважаючи на більш обережний підхід до буріння і побоювання щодо вичерпання запасів найбільших родовищ, зазначає FT.

Читайте також: США поставили за мету падіння доходів Росії від нафти та газу на 50% до кінця десятиліття, – Держдеп

Як повідомлялося, напередодні країни нафтового картелю ОПЕК і Росія (ОПЕК+) домовилися про додаткове обмеження видобутку, щоб підтримати високі ціни на нафту.

Це рішення передбачає, що Саудівська Аравія продовжить добровільне обмеження виробництва нафти ще на 1 млн барелів на добу. Водночас Росія додатково зменшить експорт нафти на 200 тис. барелів на добу, крім запровадженого у серпні добровільного зменшення постачання на 300 тис. барелів.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
США варто добудувати нафтопровід з Канади
показати весь коментар
01.12.2023 15:43 Відповісти
Араби колись у минулому столітті вирішили, що вони великі пуріци, і можуть іншим диктувати свої ціни.

А в цьому столітті виявилось, що вони ледь-ледь поци!
показати весь коментар
01.12.2023 17:56 Відповісти
В засраші зменшується(прогнозовано) видобуток нафти через виснаження і бездарну експлуатацію родовищ, а все решта понти
показати весь коментар
01.12.2023 18:14 Відповісти
 
 