Швейцарія заморозила російські активи на $9 мільярдів

Швейцарія у межах санкцій заморозила близько 7,7 млрд швейцарських франків ($8,8 млрд) фінансових російських активів.

Про це повідомляє швейцарський уряд, передає Радіо Свобода.

Зазначається, що ці попередні дані є незначним збільшенням у порівнянні з 7,5 млрд франків, які уряд Швейцарії заблокував минулого року після того, як нейтральна країна приєдналася до санкцій Євросоюзу.

Після того, як Швейцарія підтримала санкції ЄС проти РФ, швейцарським фінансовим організаціям заборонено приймати вклади від російських фізичних та юридичних осіб, якщо загальна сума вкладів перевищує 100 тисяч швейцарських франків.