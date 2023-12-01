В уряді Росії визнали збільшення дисконту на російську нафту вперше за останні пів року

Середня ціна нафти основної російської експортної марки Urals у листопаді знизилася до $72,84 за барель, однак це все ще в 1,1 раза більше, ніж у листопаді минулого року ($66,47).

За офіційними даними Мінфіну РФ, таким чином вартість російської нафти на $12,84 більша за ціновий ліміт, встановлений в грудні 2022 року країнами Євросоюзу і G7 на рівні $60 за барель. Це менше, ніж у жовтні, коли ціна на Urals перевищувала ліміт на $21,5.

Водночас ціна нафти все ще перевищує рівень, закладений до російського бюджету на 2023 рік, – $70,1 за барель.

Згідно із повідомленням, ціна нафти марки Brent за той же період знизилася до $83,12 за барель, порівняно із $91,09 у жовтні. Відтак дисконт на Urals до еталонної марки за вказаний період зріс до 12,37%. До цього він поступово зменшувався: до 10,5% у жовтні, 11,6% – у вересні, 14,2% – у серпні, 19,6% – у липні, близько 26% – у червні та 29,27% – у травні.

Загалом від початку року середня ціна на нафту марки Urals склала $62,89 за барель, у січні-жовтні 2022 року вона становила $78,32 за барель.

Читайте також: США поставили за мету падіння доходів Росії від нафти та газу на 50% до кінця десятиліття, – Держдеп

Як повідомлялося, у жовтні США вперше запровадили санкції проти власників танкерів, що перевозили російську нафту, вартість якої перевищувала встановлений країнами ЄС та G7 ліміт на рівні $60 за барель.

Після цього щонайменше три великі грецькі судновласники – Minerva Marine, Thenamaris і TMS Tankers – припинили транспортування російської нафти. За даними ЗМІ, відхід цих компаній суттєво скоротить кількість суден, готових перевозити сировину з РФ, проте поки трейдери не бачать дефіциту тоннажу на ринку російської нафти