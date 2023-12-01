США поставили за мету падіння доходів Росії від нафти та газу на 50% до кінця десятиліття, – Держдеп

Влада Сполучених Штатів прагне вдвічі скоротити доходи Росії від експорту нафти і газу до кінця цього десятиліття.

Про це заступник держсекретаря США з енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт заявив в інтерв’ю Financial Times, передає Укрінформ.

Росія все ще продовжує експортувати великі обсяги нафти після повномасштабного вторгнення в Україну. Проте Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що цей експорт може впасти щонайменше на 40-50% до 2030 року, якщо санкції Заходу проти Росії будуть збережені.

"Ми зробимо все можливе, щоб це (скорочення вдвічі доходів РФ до 2030, – ред.) стало правдою. Мета цих санкцій – змінити поведінку Росії і переконатися, що Путін, коли буде досягнуто певного миру, не використає три-чотири роки, щоб переозброїтися й підготувати свою армію до третього етапу вторгнення в Україну", – сказав Паєтт.

Коментуючи використання Росією "тіньового флоту" для обходу обмежень на експорт своєї нафти він також наголосив, що США шукають шляхи, щоб "зробити цей тіньовий флот менш ефективним".

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Як повідомлялося, наприкінці минулого року країни Євросоюзу та G7 ввели граничну ціну на рівні $60 за баррель на експорт російської нафти, щоб зберегти обсяги постачання нафти на світовий ринок, але зменшити доходи Кремля.

Хоча спочатку ці заходи привели до різкого падіння цін на російську нафту, проте Росії вдалося переорієнтувати експорт нафти до Китаю та Індії завдяки формуванню "тіньового танкерного флоту", створенню альтернативних механізмів страхування та перестрахування.

Водночас зростання цін на російську нафту Urals вище встановленого країнами "Великої сімки" та ЄС обмеження на рівні $60 за барель не зупинило надання послуг для її транспортування західними компаніями.

Зниження ефективності встановленого обмеження цін визнала очільниця Мінфіну США Джанет Єллен, зауваживши, що нафта Urals торгується ближче до $100 за барель, ніж до встановленого ліміту $60 за барель. Вона наголосила, що країни G7 готові посилити правила для боротьби з ухиленням від санкцій, але не назвала жодних конкретних заходів.