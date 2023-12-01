Легендарний довгобуд: У Києві частково відкрили міст на Троєщину

У Києві відкрили рух збудованою частиною Подільсько-Воскресенського мостового переходу для спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусів.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

"Сьогодні, для забезпечення життєдіяльності міста під час воєнного стану, ми відкрили рух спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусне сполучення для пасажирів з лівого берега на правий Подільсько-Воскресенським мостовим переходом. Зокрема, на першому етапі, тут працюватиме автобусний маршрут № 111 за напрямком "Станція метро "Площа Українських Героїв" – станція метро "Лівобережна", – написав міський голова.

Наразі мостом можна дістатися до лівого берега Дніпра в районі Русанівських садів. За словами Кличка, завершити роботи для забезпечення проїзду на вул. О. Бальзака планують наступного року.

"А також здійснить ремонт вулиці Центральна Садова включно з облаштуванням мережі водовідведення. І проїзд на Бальзака, і ремонт Центральної Садової плануємо завершити наступного року", – пообіцяв мер.

Кличко нагадав, що Подільсько-Воскресенський мостовий перехід – це найбільший з обʼєктів транспортної інфраструктури Києва та України. Протяжність мостового переходу - понад 10 км.

Він додав, що завершення будівництва мосту дозволить активізувати роботи для запуску метро на Троєщину.

"Запуск руху автотранспорту – це перший крок до наступного суперважливого для мешканців міста етапу – метро на Троєщину. І частина його станцій вже існують. Вони знаходяться на нижньому ярусі аркового мосту. А далі метро має піти під землю. І роботи з облаштування тунелів теж активізуємо. Нас суттєво уповільнили спочатку пандемія, а потім широкомасштабна війна", – додав Кличко.

Як повідомлялося, Подільський мостовий перехід з перервами будується з 1993 року. Аналіз проблем цього київського довгобуду навіть увійшов до посібника для німецьких інженерів, покликаного запобігти появі схожих помилок при плануванні та реалізації проєктів.

Раніше Кличко обіцяв, що автосполучення між лівим та правим берегами міста Подольсько-Воскресенським мостом буде відкрито до кінця 2020 року, згодом ці плани змістилися на кінець 2021 року.

Тим часом журналісти з'ясували, що сотні мільйонів із міського бюджету, виділених на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту, могли осідати на рахунках компаній сім'ї народного депутата Миколи Тищенка ("Слуга народу"), кума голови Офісу президента Андрія Єрмака. Крім того, до освоєння коштів, виділених на будівництво мостового переходу, виявилось причетне оточення заступника Єрмака Олега Татарова.

За інформацією журналістів, раніше підрядника будівництва мостового переходу контролював Денис Комарницький – соратник колишнього київського мера Леоніда Черновецького, а нині так званий "смотрящий за Києвом" від Офісу президента.