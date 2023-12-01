Майже мільярд: Нацбанк повернув усю готівкову гривню, яку торік обміняли українські біженці в Європі

Наприкінці листопада Національний банк отримав усю готівкову гривню, яку протягом 2022 року обмінювали європейські центральні банки. Загальна сума становить 970,16 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що у 2022 році НБУ уклав угоди з центральними банками Польщі, Швейцарії, Бельгії, Латвії, Німеччини, Італії, Литви, Мальти, Швеції, Нідерландів, що передбачали можливість обміну готівкової гривні на місцеву валюту для українських біженців.

Відповідно до цих угод після завершення обмінних операцій Нацбанк здійснював викуп отриманої центробанками готівкової гривні, загальна сума якої становила 970 164 300 грн.

Основним хабом, що до моменту повернення в Україну акумулював готівкову гривню, став Національний банк Польщі. Уже за місяць з початку повномасштабного вторгнення НБУ спільно з НБП вдалося запустити обмін готівкової гривні на злоті в Польщі.

Зазначається, що наразі Нацбанки України та Польщі завершили проєкт з повернення готівкової гривні, яку за кордоном обміняли вимушені українські переселенці.