"Енергоатом" заплатить 2,2 мільйона за пошук кандидатів до наглядової ради

НАЕК "Енергоатом" 29 листопада підписало договір із ТОВ "Екзекьютів серч Юкрейн" на закупівлю послуг з відбору членів наглядової ради для держпідприємства.

Створення наглядової ради необхідно для виконання плану корпоратизації "Енергоатома", який передбачає перетворення держпідприємства на акціонерне товариство, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Згідно із повідомленням, протягом наступного місяця очікується оголошення про початок конкурсного відбору та прийом документів від потенційних кандидатів.

Процес відбору буде здійснювати Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств, до якого входять представники державних органів та міжнародних організацій.

За даними у системі Prozorro, вартість угоди між "Енергоатомом" та ТОВ "Екзекьютів серч Юкрейн" складе 2,16 мільйона гривень, передають Українські новини.

Очікувана вартість цього тендеру складала 3,8 млн гривень. Також у торгах брали участь компанії ТОВ "Уорд Хауел Україна" (з ціновою пропозицією 1 млн гривень) та ТОВ "Педерсен енд Партнерс" (з ціновою пропозицією 1,32 млн гривень). Однак пропозицію ТОВ "Уорд Хауел Україна" було відхилено недостовірну інформацію, а ТОВ "Педерсен енд Партнерс" – через невідповідність документів тендерної пропозиції чинному законодавству.

Строк надання послуги – до 30 листопада 2024 року.

ТОВ "Екзекьютів серч Юкрейн" є агентством з працевлаштування. Кінцевим бенефіціаром компанії є Айга Авотіна.

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Як повідомлялося, корпоратизацію "Енергоатома" передбачає закон "Про акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", підписаний президентом Володимиром Зеленський у березні.

Нагадаємо, корпоратизація "Енергоатому" також передбачена кредитною угодою між компанією та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та ратифікованою Верховною Радою гарантійною угодою "Комплексна узагальнена програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних станцій".

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує Запорізьку, Южно-Українську, Рівненську та Хмельницьку станції із 15 енергоблоками, оснащеними водо-водяними енергетичними реакторами, загальною встановленою електричною потужністю 13,8 ГВт.