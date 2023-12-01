Кабмін доручив продавати конфісковане санкційне майно через Prozorro

Кабінет міністрів затвердив Порядок управління санкційним майном – тепер такі активи реалізовуватимуться через онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Відповідне рішення уряд ухвалив на виконання чинного від червня закону 3137-IX, яким внесено зміни до санкційного законодавства. Закон та Порядок визначають процедури реалізації стягнутого санкційного майна – активів, що належали резидентам держав, що здійснюють збройну агресію проти України.

Організатором торгів в системі "Прозорро.Продажі" буде Фонд державного майна. А гроші від його продажу й оренди йтимуть на рахунки Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

"ФДМУ реалізовує державне майно на онлайн-аукціонах в системі Прозорро.Продажі вже понад 5,5 і за цей час до держбюджету надійшло майже 12 млрд грн. Реалізація санкційного майна через "Прозорро.Продажі" дозволить так само прозоро та конкурентно управляти ним на користь держави", – зазначив очільник "Прозорро.Продажі" Сергій Бут.

Нагадаємо, АТ "Прозорро.Продажі" перебуває у 100% державній власності та підпорядковується Міністерству економіки. Компанія забезпечує роботу електронної торгової системи, в якій відбуваються онлайн-аукціони з реалізації публічних активів. За понад сім років роботи онлайн-аукціони допомогли залучити до бюджетів різних рівнів понад 80 млрд грн.