Блокування кордону: У Мінекономіки сподіваються, що ситуація вирішиться у наступні тижні

Міністерство економіки закликало підприємців, які мають контрагентів у Польщі, вибудовувати діалог з польськими колегами, тим самим лобіюючи інтереси українських експортерів.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко під час Export Credit Forum 2023, передає Укрінформ.

"Я сподіваюсь, що за рахунок тієї роботи, що проводиться з обох сторін, ми зможемо владнати цю ситуацію. Я б просила підприємців зробити наступне, якщо є контрагенти в Польщі, то треба працювати зі своїми контрагентами в тому числі. Ми долучаємо Федерацію роботодавців, Асоціацію легпрому та інші асоціації для того, щоб вони лобіювали інтереси українських експортерів, вибудовуючи діалог з польськими колегами. Я сподіваюсь, що в наступні тижні ми ситуацію вирішимо", – сказала Свириденко.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький напередодні заявив, що його уряд домагатиметься відновлення обмежень для перевізників з України, що є ключовою вимогою протестувальників, які блокують пункти пропуску на польсько-українському кордоні.

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Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин". Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили пункт пропуску "Медика – Шегині".

Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планувалася терміном на два місяці – до кінця року.