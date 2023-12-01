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Новини Транспорт
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кордон (815) Польща (2016) Свириденко (81)

Блокування кордону: У Мінекономіки сподіваються, що ситуація вирішиться у наступні тижні

Новини БізнесЦензор Транспорт

свириденко

Міністерство економіки закликало підприємців, які мають контрагентів у Польщі, вибудовувати діалог з польськими колегами, тим самим лобіюючи інтереси українських експортерів.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко під час Export Credit Forum 2023, передає Укрінформ.

"Я сподіваюсь, що за рахунок тієї роботи, що проводиться з обох сторін, ми зможемо владнати цю ситуацію. Я б просила підприємців зробити наступне, якщо є контрагенти в Польщі, то треба працювати зі своїми контрагентами в тому числі. Ми долучаємо Федерацію роботодавців, Асоціацію легпрому та інші асоціації для того, щоб вони лобіювали інтереси українських експортерів, вибудовуючи діалог з польськими колегами. Я сподіваюсь, що в наступні тижні ми ситуацію вирішимо", – сказала Свириденко.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький напередодні заявив, що його уряд домагатиметься відновлення обмежень для перевізників з України, що є ключовою вимогою протестувальників, які блокують пункти пропуску на польсько-українському кордоні.

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Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин". Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили пункт пропуску "Медика – Шегині".

Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планувалася терміном на два місяці – до кінця року.

Автор: Юлiя Недашківська
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Порошенко сьогодні:
"З поляками я мав говорити про зняття блокади наших перевізників на кордоні" Джерело: https://censor.net/ua/v3458924
На кого працюють зелені покидьки - питання риторичне.
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01.12.2023 13:33 Відповісти
гребаная хабалка, сделать ничего не может, бо дурна, зато обещает хорошо, а там может само рассосется как-нибудь
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01.12.2023 14:11 Відповісти
Гарні керівники, чекають коли поляки підуть бухати на свята?
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01.12.2023 14:29 Відповісти
Що ще за вас зробити? ***...ані зелені імпотенти.
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01.12.2023 14:42 Відповісти
Після перевиборів президента
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02.12.2023 12:57 Відповісти
Я б просила підприємців зробити наступне, якщо є контрагенти в Польщі, то треба працювати зі своїми контрагентами в тому числі.
Тобто ця пр...ка говорить - ми як уряд нічог о робити не хочемо іне можемо тому ті хто хоче - робіть все самі. НА Х,,,Я НАМ ТАКИЙ УРЯД І ТАКИЙ ПРЕЗИДЕНТ? Хто скаже?
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02.12.2023 17:01 Відповісти
 
 