Зеленський закликав союзників надати Україні кредити та ліцензії на виробництво зброї

Президент Володимир Зеленський очікує від союзників, зокрема від США, на кредити та контракти для збільшення виробництва зброї.

Про це він заявив в інтерв'ю AP.

Зазначається, що Україна наразі зосередилася на збільшенні вітчизняного виробництва зброї, утім, нинішніх обсягів виробництва не достатньо, щоб переломити хід війни. Зеленський звернувся до Заходу, зокрема до США, з проханням надати вигідні кредити й контракти для досягнення цієї мети.

"Це вихід", – сказав голова держави, додавши, що ніщо так не лякає Росію, як самодостатня у військовому плані Україна.

На останній зустрічі з президентом США Джо Байденом, членами Конгресу та іншими чиновниками він звернувся з проханням надати Україні дешеві кредити й ліцензії на виробництво американської зброї.

"Дайте нам ці можливості, і ми будемо будувати. Хоч би скільки зусиль і часу на це знадобилося, ми зробимо це, і зробимо дуже швидко", – сказав президент.