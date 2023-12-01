Зеленський закликав союзників надати Україні кредити та ліцензії на виробництво зброї
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Президент Володимир Зеленський очікує від союзників, зокрема від США, на кредити та контракти для збільшення виробництва зброї.
Про це він заявив в інтерв'ю AP.
Зазначається, що Україна наразі зосередилася на збільшенні вітчизняного виробництва зброї, утім, нинішніх обсягів виробництва не достатньо, щоб переломити хід війни. Зеленський звернувся до Заходу, зокрема до США, з проханням надати вигідні кредити й контракти для досягнення цієї мети.
"Це вихід", – сказав голова держави, додавши, що ніщо так не лякає Росію, як самодостатня у військовому плані Україна.
На останній зустрічі з президентом США Джо Байденом, членами Конгресу та іншими чиновниками він звернувся з проханням надати Україні дешеві кредити й ліцензії на виробництво американської зброї.
"Дайте нам ці можливості, і ми будемо будувати. Хоч би скільки зусиль і часу на це знадобилося, ми зробимо це, і зробимо дуже швидко", – сказав президент.
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